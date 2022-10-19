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Best Of Yoncimix’e iptal kararı

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#Yonca Evcimik#Şahin Özer#Best Of Yoncimix
Best Of Yoncimix’e iptal kararı
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 07:35

YAPIMCI Şahin Özer sözleşmeden haksız yere caydığı iddiasıyla şarkıcı Yonca Evcimik’e iki yıl önce dava açtı.

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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ndeki davaya göre Evcimik, Özer’e ait plak şirketine bir ihtarname gönderdi.

Şarkıcı, “Fonogramları bana ait olan ‘Abone’, ‘Çok Alemsin’, ‘8.15 Vapuru’, ‘Yonca 94’, ‘Enişte’ ve ‘Best Of Yoncimix’ albümlerinin dijital ortamlarda satış, yayın hakları tarafıma aittir” dedi.

Özer, ‘Best Of Yoncimix’ adlı albümün Yonca Evcimik’in şahsına ait olmadığını dava dilekçesinde belirtti.

Mahkeme, Evcimik’in Bodrum10. Noterliği’nden yolladığı cayma hakkının “Best Of Yoncimix” albümü yönünden iptaline karar verdi. 

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#Yonca Evcimik#Şahin Özer#Best Of Yoncimix

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