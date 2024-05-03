Berrak Tüzünataç, Şevval Şahin’in eski aşkı Murat Kazancıoğlu'yla yemekte

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SORULARDAN KAÇTI



Berrak Tüzünataç önceki akşam Arnavutköy’deki bir mekânda işadamı Murat Kazancıoğlu ile akşam yemeği yerken görüntülendi. Ünlü oyuncu çıkışta soruları “Murat arkadaşım. Beraber akşam yemeği yedik” diye yanıtladı. Kazancıoğlu ise sorulara yanıt vermemek için muhabirlerden uzaklaştı. İkili mekândan birlikte ayrıldı.

ŞEVVAL ŞAHİN’LE BİRLİKTEYDİ



Murat Kazancıoğlu geçen yıl Şevval Şahin’le yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle adından sıkça söz ettirmişti. Aşklarını sosyal medya paylaşımlarıyla da gözler önüne seren çift, bir dargın bir barışık yürüttükleri ilişkiyi geçtiğimiz ekim ayında noktaladı. İki isim, ayrılık sonrası sosyal medyada birbirlerini silip engelledi.

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