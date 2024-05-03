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Berrak Tüzünataç, Şevval Şahin’in eski aşkı Murat Kazancıoğlu'yla yemekte

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#Berrak Tüzünataç#Murat Kazancıoğlu#Şevval Şahin
Berrak Tüzünataç, Şevval Şahin’in eski aşkı Murat Kazancıoğluyla yemekte
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 08:40

Berrak Tüzünataç, Şevval Şahin’in eski aşkı Murat Kazancıoğlu’yla baş başa yemek yerken görüntülendi. Ünlü oyuncu, aşk sorularına “Murat arkadaşım” yanıtını verdi.

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SORULARDAN KAÇTI

Berrak Tüzünataç önceki akşam Arnavutköy’deki bir mekânda işadamı Murat Kazancıoğlu ile akşam yemeği yerken görüntülendi. Ünlü oyuncu çıkışta soruları “Murat arkadaşım. Beraber akşam yemeği yedik” diye yanıtladı. Kazancıoğlu ise sorulara yanıt vermemek için muhabirlerden uzaklaştı. İkili mekândan birlikte ayrıldı.

Berrak Tüzünataç, Şevval Şahin’in eski aşkı Murat Kazancıoğluyla yemekte

ŞEVVAL ŞAHİN’LE BİRLİKTEYDİ

Murat Kazancıoğlu geçen yıl Şevval Şahin’le yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle adından sıkça söz ettirmişti. Aşklarını sosyal medya paylaşımlarıyla da gözler önüne seren çift, bir dargın bir barışık yürüttükleri ilişkiyi geçtiğimiz ekim ayında noktaladı. İki isim, ayrılık sonrası sosyal medyada birbirlerini silip engelledi. 

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Berrak Tüzünataç, Şevval Şahin’in eski aşkı Murat Kazancıoğluyla yemekte

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#Berrak Tüzünataç#Murat Kazancıoğlu#Şevval Şahin

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