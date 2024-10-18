Berrak Tüzünataç: Faturayı hep kadınlığıma kestim

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BEDENİMDEN ÖZÜR DİLEDİM

Berrak Tüzünataç, dergideki röportajında bir itirafta bulundu: “Hayatım boyunca başıma gelen, bende yara açan ve farkında olmadan kendime zarar verdiğim birçok tatsız tecrübenin ve travmanın faturasını kadınlığıma ve bedenimin ilgi çekiciliğine kestiğimi fark ettim. Ama tüm bunları 35 yaş sonrası fark ettim. Sonra da kadınlığımdan ve bedenimden özür dilemeye ve bu hatamı telafi etmeye çalıştım. Çünkü hep haksız yere suçladım. Bize kültürel şekilde işlenen kodlamalarla ben kestim kendime faturayı, benim hatam. Tabii ki sistemsel bir şey ama hatamın sorumluluğunu alıyorum.”

ERKEK DOSTLARIMIZ NEREDE?

Ünlü oyuncu, “Kadın katliamları konusunda altını çizmek istediğin bir şey var mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Merak ediyorum erkek dostlarımız nerede? Birlikte güldüğümüz, ağladığımız, eğlendiğimiz, kavga ettiğimiz, barıştığımız, seviştiğimiz, iş yaptığımız... Bu benim çok kalbimi kırıyor. Böyle yaparlarsa biz kendimizi nasıl güvende hissedeceğiz, nasıl ahenkle bir arada yaşayıp var olacağız? En ufak bir öfke yok içimde, sadece kalbim çok kırık. Neden yanımızda değiller? Aksiyonları nerede? Bu yaşananlara duyarsız ve kayıtsız olmak mı onların erkeklik tanımları? Bizim için ne yapmayı planlıyorlar?”

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