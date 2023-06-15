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Berna Taşpınar, eşi Şekip Taşpınar'ın sağlık durumunu paylaştı: Dualarınızı eksik etmeyin

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#Şekip Taşpınar#Berna Taşpınar#Sahte İçki
Berna Taşpınar, eşi Şekip Taşpınarın sağlık durumunu paylaştı: Dualarınızı eksik etmeyin
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 15:53

Dizi ve sinema oyuncusu Şekip Taşpınar sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Berna Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren eşi Şekip Taşpınar'ın sağlık durumunu takipçileri ile paylaştı.

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"Sevgili eşim Şekip Taşpınar sahte içkiden zehirlendi. Bildiğiniz gibi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi oluyor.
Doktorlarımızın verdiği bilgiye göre hala hayati risk var. Fakat bugün gözlerini açtı. Bilinci de açık. Bazı yaşam fonksiyonlarını henüz kendi başına yerine getiremiyor. Solunum cihazına bağlı. Vücudunda enfeksiyon artışı olduğundan antibiyotik tedavisine başlandı ve ara ara diyalize bağlanıyor.
Ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışan tüm doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum.
Bugün, canım eşim Şekip'le göz göze geldik. Benim söylediklerimi anladığından emin olunca; tüm sevenlerinin dualarının ve güzel enerjilerinin onunla olduğunu, iyileşmesini sabırsızlıkla beklediğinizi söyledim.
Arama ve mesajlarınıza cevap veremesem de desteğinizin bize güç verdiğini bilmenizi isterim.
Süreç devam ediyor... Yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederim lütfen dualarınızı eksik etmeyin."

Gözden KaçmasınBeni ve çocuklarımızı daha fazla bekletmeBeni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme! Haberi görüntüle
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#Şekip Taşpınar#Berna Taşpınar#Sahte İçki

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