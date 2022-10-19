Berna Tan'a börekçide taciz ve darp

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Şarkıcı, yaşanan olayın ardından karakola gidip kişiler hakkında şikâyetçi oldu. Tan, şu açıklamayı yaptı:



“Bana, ‘Göğüslerini, dudaklarını yaptırmış’ diye laf attılar. Ben de tepki gösterip ‘Yaptırırken yanımda mıydın’ dedim. Bir süre sonra börekçinin içerisine gelip beni ittiler. Telefonum yere düştü ve kırıldı. Yüzüme darbe aldım. Kavalkemiğimde doku zedelenmesi var ve darp raporu aldım. Tanımadığım o kişilerden şikâyetçiyim. Bütün kadınlar adına bunun peşini bırakmayacağım. Etrafımda olan hiçbir insan bana destek olmadı. Allah’tan orada 2 komşum vardı. Artık hiçbir kadın ölmesin, taciz edilmesin.”



Berna Tan’ın şikâyeti üzerine kimlikleri tespit edilen iki kişi gözaltına alındı.