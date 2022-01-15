Berksan ameliyatla Jeremy Meeks oldu

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Operasyonun ardından Berksan, “Doktorum, yeni yüzümde Jeremy Meeks’i örnek aldığını söyledi. Sosyal medyada da çok benzeten olmuş” dedi.

Amerikalı Jeremy Meeks, işlediği suçlar nedeniyle hapse girdiği dönemde çekilmiş sabıka fotoğrafının polis tarafından Facebook’ta yayınlanmasıyla bir anda ünlenmiş ve “Dünyanın en yakışıklı mahkûmu” olarak anılmaya başlanmıştı.

SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

Geçtiğimiz aylarda Seda Sayan da Fransız askısı yöntemi ile yüzünü gerdirmiş, operasyonu da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşmıştı. Sayan'ın ardından uygulama ünlüler dünyasında popüler hale geldi. Hande Yener ile Serap Ezgü de modaya uydu.

