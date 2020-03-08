Berkcan Güven kimdir nereli ve kaç yaşında?
Sosyal medya ve Youtube üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan Berkcan Güven, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla tepkileri üzerine çekti. 14 yaşındaki Emir Berke Zincidi ile çektikleri videoyu daha sonrasında kaldırmak zorunda kalan Berkcan Güven, sosyal medyanın gündemini oluşturdu. Peki, Berkcan Güven kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Berkcan Güven, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İsmini BEGE olarak kısaltan Güven, Vine ile yakaladığı ünü YouTube’a taşıdı.
Berkcan Güven hem videolarının hem de Vine’larının çok büyük bir kısmında ailesi de yer alıyor. Kardeşi Baran ve anneannesiyle çektiği videolardan pek çoğuna yorum ve beğeni yağıyor. Berkcan Güven, Işık Üniversitesi’nim Grafik Tasarım bölümünde eğitimini sürdürüyor.
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