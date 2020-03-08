Berkcan Güven kimdir nereli ve kaç yaşında?

Berkcan Güven, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İsmini BEGE olarak kısaltan Güven, Vine ile yakaladığı ünü YouTube’a taşıdı.

Berkcan Güven hem videolarının hem de Vine’larının çok büyük bir kısmında ailesi de yer alıyor. Kardeşi Baran ve anneannesiyle çektiği videolardan pek çoğuna yorum ve beğeni yağıyor. Berkcan Güven, Işık Üniversitesi’nim Grafik Tasarım bölümünde eğitimini sürdürüyor.