Berkay Şahin: Allah kimseyi evladıyla sınamasın

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MOBİLYA FİRMASINI SUÇLADI

◊ Berkay, eşi Özlem Ada Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira ile birlikte önceki gün Bebek’te görüntülendi. Ailesiyle poz veren ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde kızları Arya’nın yaşadığı kaza hakkındaki soruları yanıtladı. Arya’nın üzerine yatak odasında bulunan dolap kapağı düşmüş, küçük kız yüzünden ve boynundan yaralanmıştı. Yaşanan olay hakkında konuşan Berkay, firmaya ihmalkârlıkla suçladı.

OYUN EVİNİ SÖKTÜRÜYORUZ

Ünlü şarkıcı, “Bir iş yapılıyor doğru yapılmasını istiyoruz. Bedava da yapılmıyor parayla yapılıyor. Söz konusu çocuk olunca akan sular duruyor. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Böyle şeyleri güvenli bir şekilde yapacaksınız. Ben şirketteydim. Özlem arayınca 20 dakika içinde eve gittim. Herhalde bu streste 1,5 kilo vermişimdir” diye konuştu. Çocuk odasındaki mobilyaların söküldüğünü söyleyen Berkay, “Oyun evini söktürüyoruz. Artık böyle şeyler yok. Normal yatak yeter” dedi. Arya’nın sağ yanağındaki kazadan kalma morluklar dikkat çekti.

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DAVA EDECEĞİM



Özlem Ada Şahin de sosyal medya hesabından firmaya tepki gösterdi. Kızının moraran yüzünü takipçileriyle paylaşan Şahin, mobilya şirketine dava açacağını söyledi.