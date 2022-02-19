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Berkay Ateş kimdir, nereli, kaç yaşında? Berkay Ateş filmleri ve dizileri

#Berkay Ateş#Berkay Ateş Kimdir#Berkay Ateş Nereli
Berkay Ateş kimdir, nereli, kaç yaşında Berkay Ateş filmleri ve dizileri

Berkay Ateş kariyeri ve hayatı ile merak ediliyor. Sadakatsiz'in Aras'ı olarak izleyiciden tam not alan Berkay Ateş, şimdilerde sevgilisi ile gündemdeki yerini koruyor. Ünlü oyuncu Berkay Ateş'in Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından Simge Aköz ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte Berkay Ateş hakkında merak edilenler ve sevgilisi...

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Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 tarihinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ardahanlı, anne tarafından Malatyalıdır. Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir.

Çukur dizisinde Mahsun karakterini canlandırmıştır. En son Alev Alev dizisinde rol almıştır. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu.

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