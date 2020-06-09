Berk Keklik kimdir kaç yaşında? İşte, hayatına dair merak edilenler

9 Mayıs 2020 Sivas doğumlu olan Berk Keklik, sosyal medyada paylaştığı "Duraktan durağa bilgi yarışması" ile tanınmıştı. İşte Berk Keklik röportajından öne çıkan satırlar;

Biriyle tanışırken çok özel noktalara dikkat ediyorum. Çok önyargılı bir insanım. Çok detaya takılırım. Tiyatro ile çok ilgilendim. Sivas’taydım. 6 yıl devlet tiyatrolarında yer aldım. Tiyatro deyince akan sular durur ben de… Haluk Bilginer o suyu durduran sebeplerden biri…

Acun Ilıcalı ile jüri üyeliği yapmak isterim. Bir şeyleri sunabildiğimi, insanların dikkatlerini çekebildiğimi düşünüyorum.100 bin takipçim olduğunda Reynmen çektiğim bir videodan sonra bana yazdı. İçeriklerimi çok tatlı bulduğunu söyledi.

Sosyal medya ekibi oluşturmak istediğini söyleyip bunun ilk üyesi sen ol dedi. Sivas’tan o hayal ile İstanbul’a geldim. Çok vizyoner biri…

Bülent Ersoy’un sesini Orhan Gencebay’dan daha çok beğeniyorum ama Orhan Gencebay’ın şarkılarını Bülent Ersoy’un şarkılarından daha çok beğeniyorum. Orhan Gencebay demek istiyorum. İnstagram’da Aleyna Tilki’yi takip ederim.