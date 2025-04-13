Berk Çetin’in tutuklandı... Danla Bilic'ten ilk açıklama geldi: Pes etmemeye kararlıyım!

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, önceki gün Eyüpsultan’daki bir spor kulübünde eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildi. Bilic, KADES uygulamasını kullanarak polis çağırdı. Gelen ekipler Çetin’i olay yerinden uzaklaştırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bilic, “Üyesi olduğum spor kulübünün içindeki restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporuyla Aile İçi Büro’ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

ŞOFÖRÜME DE SALDIRDI

Bilic, uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen Berk Çetin’in uzun süredir kendisini rahatsız ettiğini söyledi: “Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası ısrarlı takibe, tacize ve darba maruz kalmaktayım. Zaman zaman kapımı zorlamış, oturduğum siteye kurye kılığında giriş yapmış, fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Aracımı takip etmiş, şoförüme de saldırıda bulunup kendisini taciz ve tehdit etmiştir. Uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, yasayı beş kez ihlal ederek Atlı Spor Kulübü’nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur. Kamera kayıtlarıyla savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını talep ettim.”

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DESTEK MESAJLARI

Olayın ardından birçok kişi Danla Bilic’e destek mesajları paylaştı. O isimler arasında Bilic’in küs olduğu arkadaşı Ala Tokel ile eski sevgilisi rap’çi Çakal da vardı. Tokel, “Berk Çetin benim şubelerimi bile arayarak Danla’ya ulaşmaya çalıştı. Hiçbir uyarı ve yasağı dinlemedi” şeklinde bir paylaşım yaptı. Tokel ve Bilic birbirlerini yeniden takip ederek küslüğe son verdi. Çakal da tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Danla benim geçmişte sevgilim olabilir ama bu olay kişisel değil, insani bir meseledir. Bir erkeğin gücünü bir kadının canını yakmak için kullanması hem acizliktir hem de korkaklıktır. Şiddet gösteren, sevgiye layık değildir. Takıntısını aşk sanan, karanlığı sahiplenir. Ve cezasız kalan her tehdit, yeni bir kadının hayatına mezar kazmaya başlar.”

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KÖPEK GİBİ ÖĞRENECEKLER

Danla Bilic sosyal medyada hiç beklemediği yorumlarla da karşılaştı. Ünlü isim, şiddeti onaylayan ve normalleştiren takipçilerine sert tepki gösterdi: “Yorumlar karşısında nutkum tutuldu. ‘Ne yapmış ki çocuk, bir tokat atmış’, ‘Dokunmuş kaçmış’ yazmışlar. Bunları yazanlar, kimseye dokunamayacaklarını köpek gibi öğrenecekler.”

ESKİ SEVGİLİ TUTUKLANDI

Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri Berk Çetin’i Denizli’de yakalayarak gözaltına aldı. Çetin, ifadesinde Danla Bilic’in kendisini defalarca asılsız şekilde şikâyet ettiğini öne sürdü.

Olayın yaşandığı spor kulübüne ders için gittiğini, Bilic’in orada olduğunu bilmediğini, sadece selam vermek istediğini söyleyen Çetin, Bilic’in kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine sinirlenip sadece omzunu ittiğini, yere düşürmediğini iddia etti. Tokat ya da yumruk atmadığını ileri süren Berk Çetin çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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TUTUKLAMA SONRASI DANLA'DAN İLK AÇIKLAMA

'Desteğiniz için sonsuz teşekkür ederim. Yaklaşık 3 aydır bu süreci ülkemizde yaşayan her kadın gibi, sosyal medya gücü olmayan, tek bir paylaşımıyla sesini kitlelere duyuramayan milyonlarca kadın gibi yönetmek için çabaladım. Bu akşam alınan tutuklama kararı içime bir nebze su serpse de süreç sonuçlanana, Berk Çetin hak ettiği ve uygun görünen cezayı alana kadar pes etmemeye kararlıyım. 'Bir sonrakinde ne yapacak' korkusunu yaşamak zorunda bırakılan bir kadın olarak, aklım ve kalbim sadece bu endişeyle yaşamaya çalışan tüm kadınlarda...'

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FUTBOLCUNUN İSYANI: BEN DEĞİLİM

Futbolcu Berk Çetin, isim benzerliği nedeniyle Danla Bilic’in eski sevgilisi zannedildi. Sosyal medyada mesaj yağmuruna tutulan futbolcu, yaptığı paylaşımla duruma açıklık getirdi: “Danla Bilic’in başına gelen bu kötü olay için çok üzgünüm. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haberlerde bahsedilen kişi ben değilim. Herkes gibi bir ailem ve işim var. Bu şekilde yaptığınız kötü yorumlar hayatımı etkiliyor. Artık hesabıma yorum yapmayın.”