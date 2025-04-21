Berk Atan'dan haber var: Sağ kaburgamda 6 kırık var

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TRT 1’de yayınlanan “Gönül Dağı” dizisinde rol alan ünlü oyuncu, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanmıştı. Hemen hastaneye kaldırılan Berk Atan sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçaların akciğere batması sonucu gelirse kanama ve akciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla diren takıldı.

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Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen, arayan, soran herkese minnettarım; bin kez Allah razı olsun. Başta Eskişehir Valisi, İl Sağlık Müdürü ve Eskişehir Şehir Hastanesi’nin kıymetli sağlık çalışanlarına ilk andan itibaren gösterdikleri ilgi ve destek için yürekten teşekkür ederim.”