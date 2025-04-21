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Berk Atan'dan haber var: Sağ kaburgamda 6 kırık var

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#Berka Atan#Kaza#Gönül Dağı
Berk Atandan haber var: Sağ kaburgamda 6 kırık var
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 08:59

GEÇEN hafta Eskişehir’de trafik kazası geçiren Berk Atan sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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 TRT 1’de yayınlanan “Gönül Dağı” dizisinde rol alan ünlü oyuncu, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanmıştı. Hemen hastaneye kaldırılan Berk Atan sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçaların akciğere batması sonucu gelirse kanama ve akciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla diren takıldı.

Berk Atandan haber var: Sağ kaburgamda 6 kırık var


Zor bir süreç

Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen, arayan, soran herkese minnettarım; bin kez Allah razı olsun. Başta Eskişehir Valisi, İl Sağlık Müdürü ve Eskişehir Şehir Hastanesi’nin kıymetli sağlık çalışanlarına ilk andan itibaren gösterdikleri ilgi ve destek için yürekten teşekkür ederim.”

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Berk Atandan haber var: Sağ kaburgamda 6 kırık var

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#Berka Atan#Kaza#Gönül Dağı

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