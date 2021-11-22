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Bergüzar Korel'den kızı Leyla ile ilk fotoğraf

#Bergüzar Korel#Leyla#Halit Ergenç
Bergüzar Korelden kızı Leyla ile ilk fotoğraf

Bergüzar Korel, Halit Ergenç çifti oğulları Ali ve Han'dan sonra kız bebek sevinci yaşadı. 3 Kasım'da doğum yapan Korel, Leyla ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Bergüzar Korel, fotoğrafın altına "Uzunca bi süre süt kokacak buralar..." notunu düştü.

Bergüzar Korelden kızı Leyla ile ilk fotoğraf

Bergüzar Korel, geçtiğimiz hafta da doğum öncesi hastanede çekilen fotoğrafları paylaşmış ve yaşadığı serüveni anlatmıştı:

Bergüzar Korelden kızı Leyla ile ilk fotoğraf

“Dünyaya geliş hikayesi ilk günden son ana kadar nev-i şahsına münhasır oldu Leyla’nın..
Evden çıkarken gümbür gümbür gelen sancılara rağmen “Sabah 10:00’da ancak doğururum ben bu kızı” dedim hastanenin kapısından içeri girerken.
Doktorum 40. haftanın sonlarına doğru “Bu kızın gelmemesinin var bir sebebi kordonu kısa olabilir” demişti.
Saatler geçmesine ve vücudum bebeğin gelmesi için tüm hazırlıklarını tamamlamasına rağmen kızımız hala gelmiyordu.
Hastanede geçirilen sancılı 11 saatten sonra tam da dediğim gibi sabah 10:00 da aynen hocanın söylediği şekilde kucağıma bile almama engel olan ve boynuna yerleşen kısacık kordonuyla dünyaya geldi Leyla..
Saatlerce her şey hazır olmasına rağmen dünyaya gelememesinin sebebi bir de kısa kordonun yanı sıra oksiput posterior gelişmiş meğer.
Yani göğe bakarak geldi güzel kızımız.
Bunları neden mi anlatıyorum?
Her doğum diğerinden farklı her bebek bambaşka.
Bu süreçte hiçbir sabit fikir olmasın kafanızda.
Hekiminizi seçerken de deneyimli, tecrübeli, şefkatli, mahremiyete önem veren ve tabii ki en başta bebek ve sizin sağlığınızı her şeyden üstün tutan biri olduğuna emin olun.
Ben çok şanslıydım mükemmel iki insan ve hekim ile beraberdim bu süreçte.
Canım hocalarım insanlıkları, mahremiyete verdikleri önem, tecrübeleri ile iki evladımda da yoldaş oldular bana..
Sağ olun var olun.”

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#Bergüzar Korel#Leyla#Halit Ergenç

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