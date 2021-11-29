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Bergüzar Korel ile Halit Ergenç kızları Leyla ile gezmede!

#Bergüzar Korel#Halit Ergenç#Leyla Ergenç
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç kızları Leyla ile gezmede
Sayit DURMAZ

Üçüncü çocukları Leyla’yı kısa bir süre önce kucaklarına alan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, önceki akşam Etiler’deydi.

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Çift, muhabirleri fark edince yanlarına gidip sohbet etti. Kızları Leyla’nın sağlığının iyi olduğunu söyleyen Korel, “Allah herkesin gönlüne göre versin. Sürpriz oldu, hiç beklemediğimiz bir anda geldi” dedi.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç kızları Leyla ile gezmede

Halit Ergenç ise “Kız babası olduğunuz için kendinizi şanslı hissediyor musunuz” sorusuna “Zaman gösterecek. Ama kız bebeğin hali tavrı bile daha farklı” yanıtını verdi.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç kızları Leyla ile gezmede

'BU KIZIN GELMEMESİNİN VAR BİR SEBEBİ'

Geçtiğimiz günlerde kızı Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel hamilelik sürecini anlattı.

Bergüzar Korel, Halit Ergenç çifti oğulları Ali ve Han'dan sonra kız bebek sevinci yaşadı. 3 Kasım'da kızı Leyla'yı dünyaya getiren Korel hamilelik sürecini sevenleriyle paylaştı.

Paylaşımında hastanede çekilen fotoğraflara da yer veren Korel şu ifadeleri kullandı;

“Dünyaya geliş hikayesi ilk günden son ana kadar nev-i şahsına münhasır oldu Leyla’nın..
Evden çıkarken gümbür gümbür gelen sancılara rağmen “Sabah 10:00’da ancak doğururum ben bu kızı” dedim hastanenin kapısından içeri girerken.
Doktorum 40. haftanın sonlarına doğru “Bu kızın gelmemesinin var bir sebebi kordonu kısa olabilir” demişti.
Saatler geçmesine ve vücudum bebeğin gelmesi için tüm hazırlıklarını tamamlamasına rağmen kızımız hala gelmiyordu.
Hastanede geçirilen sancılı 11 saatten sonra tam da dediğim gibi sabah 10:00 da aynen hocanın söylediği şekilde kucağıma bile almama engel olan ve boynuna yerleşen kısacık kordonuyla dünyaya geldi Leyla..
Saatlerce her şey hazır olmasına rağmen dünyaya gelememesinin sebebi bir de kısa kordonun yanı sıra oksiput posterior gelişmiş meğer.
Yani göğe bakarak geldi güzel kızımız.
Bunları neden mi anlatıyorum?
Her doğum diğerinden farklı her bebek bambaşka.
Bu süreçte hiçbir sabit fikir olmasın kafanızda.
Hekiminizi seçerken de deneyimli, tecrübeli, şefkatli, mahremiyete önem veren ve tabii ki en başta bebek ve sizin sağlığınızı her şeyden üstün tutan biri olduğuna emin olun.
Ben çok şanslıydım mükemmel iki insan ve hekim ile beraberdim bu süreçte.
Canım hocalarım insanlıkları, mahremiyete verdikleri önem, tecrübeleri ile iki evladımda da yoldaş oldular bana..
Sağ olun var olun.”

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