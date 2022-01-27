Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çocukları için Londra’ya taşındı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu: Ece Erkenden haber alamıyoruzArkadaşları gözyaşlarına boğuldu: Ece Erken'den haber alamıyoruz!#Ece Erken
Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demediNeden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi#Ekrem İmamoğlu
Erdoğan müjdeyi duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zamErdoğan müjdeyi duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zam#İran
Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti... Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erkenin eşi silahlı saldırıya uğradı Restorana önce iki kişi geldiler...Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti... Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi silahlı saldırıya uğradı! 'Restorana önce iki kişi geldiler...'#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Son dakika... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladıSon dakika... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı#Şafak Kavcıoğlu
İstanbulda karla mücadele... Erdoğandan ilk yorum: Basiretsizliktirİstanbul'da karla mücadele... Erdoğan'dan ilk yorum: Basiretsizliktir#Recep Tayyip Erdoğan
Balıkçı KahramanBalıkçı Kahraman#Orkun Ün
30 yıl sonra ilk 2 metreyi aştı... Kaybolan araçlarını arıyorlar30 yıl sonra ilk! 2 metreyi aştı... Kaybolan araçlarını arıyorlar#Kastamonu
Almanyanın teklifi herkesi şoke etti Ukrayna çıldırdı: Şaka mı bu, sırada yastıklar mı varAlmanya'nın teklifi herkesi şoke etti! Ukrayna çıldırdı: 'Şaka mı bu, sırada yastıklar mı var?'#ALMANYA
Dev bankadan Türkiye değerlendirmesi Kur korumalı TL vadeli mevduata övgüDev bankadan Türkiye değerlendirmesi! Kur korumalı TL vadeli mevduata övgü#Türkiye
En kıymetli eşyası minik küpesiydi Fatma Girike veda günü...'En kıymetli eşyası minik küpesiydi' Fatma Girik'e veda günü...#Fatma Girik
Cep telefonu çalındı, çektiği son fotoğrafta hırsızı gördüCep telefonu çalındı, çektiği son fotoğrafta hırsızı gördü#Antalya
Kripto paralarda Fed depremi Satışlar hızlandı...Kripto paralarda Fed depremi! Satışlar hızlandı...#Kripto Para
Fenerbahçede ilginç yöntem Takıma el atar mısın hocam Erol Bulut rahatsız olunca...Fenerbahçe'de ilginç yöntem! 'Takıma el atar mısın hocam?' Erol Bulut rahatsız olunca...#Fenerbahçe
Altın fiyatları Fed sonrası sert gerilediAltın fiyatları Fed sonrası sert geriledi!#Altın Fiyatları
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çocukları için Londra’ya taşındı

#Bergüzar Korel#Halit Ergenç#Ali Ergenç
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çocukları için Londra’ya taşındı

Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, çocukları Ali, Han ve Leyla’yla birlikte İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşti.

Haberin Devamı

Çift, 11 yaşındaki oğulları Ali’yi Twickenham’daki evlerinin yakınında bir okula kaydetti. Evlerini 3 çocuğuna göre düzenleyen çift, yanlarında bir de dadı götürdü. Korel, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına “Londra bana hep tatlılık yapıyor” notunu yazdı. İstanbul’daki evini kapatmayan çift, projelerinin olmadığı dönemde Londra’da yaşayacak.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çocukları için Londra’ya taşındı

'BU KIZIN GELMEMESİNİN VAR BİR SEBEBİ'

Geçtiğimiz günlerde kızı Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel hamilelik sürecini anlattı.

Bergüzar Korel, Halit Ergenç çifti oğulları Ali ve Han'dan sonra kız bebek sevinci yaşadı. 3 Kasım'da kızı Leyla'yı dünyaya getiren Korel hamilelik sürecini sevenleriyle paylaştı.

Haberin Devamı

Paylaşımında hastanede çekilen fotoğraflara da yer veren Korel şu ifadeleri kullandı;

“Dünyaya geliş hikayesi ilk günden son ana kadar nev-i şahsına münhasır oldu Leyla’nın..
Evden çıkarken gümbür gümbür gelen sancılara rağmen “Sabah 10:00’da ancak doğururum ben bu kızı” dedim hastanenin kapısından içeri girerken.
Doktorum 40. haftanın sonlarına doğru “Bu kızın gelmemesinin var bir sebebi kordonu kısa olabilir” demişti.
Saatler geçmesine ve vücudum bebeğin gelmesi için tüm hazırlıklarını tamamlamasına rağmen kızımız hala gelmiyordu.
Hastanede geçirilen sancılı 11 saatten sonra tam da dediğim gibi sabah 10:00 da aynen hocanın söylediği şekilde kucağıma bile almama engel olan ve boynuna yerleşen kısacık kordonuyla dünyaya geldi Leyla..
Saatlerce her şey hazır olmasına rağmen dünyaya gelememesinin sebebi bir de kısa kordonun yanı sıra oksiput posterior gelişmiş meğer.
Yani göğe bakarak geldi güzel kızımız.
Bunları neden mi anlatıyorum?
Her doğum diğerinden farklı her bebek bambaşka.
Bu süreçte hiçbir sabit fikir olmasın kafanızda.
Hekiminizi seçerken de deneyimli, tecrübeli, şefkatli, mahremiyete önem veren ve tabii ki en başta bebek ve sizin sağlığınızı her şeyden üstün tutan biri olduğuna emin olun.
Ben çok şanslıydım mükemmel iki insan ve hekim ile beraberdim bu süreçte.
Canım hocalarım insanlıkları, mahremiyete verdikleri önem, tecrübeleri ile iki evladımda da yoldaş oldular bana..
Sağ olun var olun.”

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bergüzar Korel#Halit Ergenç#Ali Ergenç

BAKMADAN GEÇME!

Aşılar üstüne Covid geçirmek... Googleda harıl harıl bunu arıyorlar Süper bağışıklık hakkında her şey...

Aşılar üstüne Covid geçirmek... Google'da harıl harıl bunu arıyorlar! 'Süper bağışıklık' hakkında her şey...

#Hibrit Bağışıklık
İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri

BAKMADAN GEÇME!

Aşılar üstüne Covid geçirmek... Googleda harıl harıl bunu arıyorlar Süper bağışıklık hakkında her şey...

Aşılar üstüne Covid geçirmek... Google'da harıl harıl bunu arıyorlar! 'Süper bağışıklık' hakkında her şey...

#Hibrit Bağışıklık
İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri