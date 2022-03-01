Bergen’in ailesinden bağış: Albüm geliri kadınlara

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ARABESK müzikte bir döneme damga vuran ve ‘Acıların Kadını’ lakabıyla anılan Bergen, henüz 30 yaşındayken eski eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak öldürülmüştü. Sanatçı şimdilerde hayatını konu alan sinema filmi ve kendisi için hazırlanan saygı albümüyle gündemde. Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünde oynadığı “Bergen” filmi, 4 Mart’ta vizyona girecek. Saygı albümü ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yayınlanacak.

AİLESİNİN KARARI



“Bergen Saygı” adlı albümde Bergen’in şarkılarını sekiz kadın; Bade Derinöz, Ceylan Ertem, Derya Uluğ, Feride Hilal Akın, Gülşen, Jehan Barbur, Melek Mosso ve Melike Şahin yorumladı. Sanatçıların tümü, çalışmada gönüllü olarak yer aldı. Orchestra Content ve Bergen’in ailesi, albümün gelirinin tamamını Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na bağışlama kararı aldıklarını açıkladı.

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4 Mart’ta vizyonda

Hem müzik hem de sinema dünyasının merakla beklediği “Bergen” filmi için geri sayım başladı. Bergen’i Farah Zeynep Abdullah’ın, eski eşi Halis Serbest’i ise Erdal Beşikçioğlu’nun canlandırdığı film, 4 Mart Cuma günü seyirciyle buluşacak.