Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Bergen, Recep İvedik 5'i geçti

#Bergen#Recep İvedik#Farah Zeynep Abdullah
Bergen, Recep İvedik 5i geçti

Pandemi süreciyle birlikte zor günler geçiren sinema salonlarına eski coşkusunu kazandıran ‘Bergen’, vizyondaki üçüncü hafta sonunda 720 bin 96 seyirci tarafından izlendi ve toplam seyirci sayısı 4 milyonu aşarak 17 günde 4.094.043'a ulaştı.

Haberin Devamı

Box Office Türkiye'de yer alan tüm zamanlar seyirci rekorları sayfasına göre ‘Bergen’, üçüncü hafta sonunda ‘Recep İvedik 5'e ait rekoru kırdı. Gösterimdeki üçüncü hafta sonunda 720.096 seyirci tarafından izlenen ‘Bergen’, filmlerin vizyondaki üçüncü hafta sonu performanslarının baz alındığı listede ‘Recep İvedik 5'i geçerek rekorun yeni sahibi oldu. 

‘Bergen’ vizyona girdiği hafta sonunda elde ettiği rekor seyirci sayısı ile tüm zamanların en iyi biyografi ve tüm zamanların en yüksek drama filmi açılış rekoruna sahip olmuştu.

 Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı ‘Bergen’ filminde, Bergen’in gücünü hayallerinden, sesinden ve hayata dair hiç vazgeçmediği umudundan alan yetenekli bir müzisyen olduğu vurgulanıyor.

 Yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı filmin yönetmenleri Mehmet Binay ve Caner Alper. Filmin güçlü oyuncu kadrosunda bütün şarkıları seslendiren Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşırken; filmin oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş gibi isimler yer aldı.

Haberin Devamı

Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen ve Saki Çimen imzasını taşıyor.

Gözden Kaçmasın

‘Acılara tutunmak‘Acılara tutunmak'Haberi görüntüle
Bergen, sinemalarda!Yapımcılığını ve Yaratıcı Yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yaptığı filmde Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaşıyor, Filmde ayrıca Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş rol alıyor. Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen ve Saki Çimen’e ait.
daha fazla video içinBergen, sinemalarda!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bergen#Recep İvedik#Farah Zeynep Abdullah

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler