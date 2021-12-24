Bergen filminin ilk afiş ve teaserı yayımlandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Ezber bozucu başarılar elde ediliyor dedi ve ekledi: En yoğun günler...'Ezber bozucu başarılar elde ediliyor' dedi ve ekledi: En yoğun günler...#Milli Savunma Bakanı
İşte kademeli elektrik faturası Şeffaf olacak: Detaylar belli olduİşte kademeli elektrik faturası! Şeffaf olacak: Detaylar belli oldu#Kademeli Elektrik Faturası
Fenerbahçede ilk bilet kesildi İkisi de tribüne yolladıFenerbahçe'de ilk bilet kesildi! İkisi de tribüne yolladı#Fenerbahçe
Turkovac aşısında çok önemli gelişme İlk sevkiyat yapıldıTurkovac aşısında çok önemli gelişme! İlk sevkiyat yapıldı#Turkovac
Kur korumalı mevduatın detayları Üst limit yok, birçok kez faydalanılacakKur korumalı mevduatın detayları! Üst limit yok, birçok kez faydalanılacak#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Fiyatlar düşecek, noktaFiyatlar düşecek, nokta#Dolar
AK Partili Çelikten Kılıçdaroğlunun elektrik açıklamasına tepkiAK Partili Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik' açıklamasına tepki#Ömer Çelik
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi 4 farklı türü var Nasıl anlaşılırSizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 4 farklı türü var! Nasıl anlaşılır?#Bağışıklık Sistemi
Beşiktaşta tarihi keşif: Tam 5500 yıllık... Nadir bulunuyorBeşiktaş'ta tarihi keşif: Tam 5500 yıllık... Nadir bulunuyor#Keşif
Orta Doğuyu karıştıran görüntü Füzeler hazırlanıyor, işte hedefteki ülke...Orta Doğu'yu karıştıran görüntü! Füzeler hazırlanıyor, işte hedefteki ülke...#Balistik Füze
Gizemli hastalık paniği... Risk grubu ve semptomlar belli oldu'Gizemli hastalık' paniği... Risk grubu ve semptomlar belli oldu#Güney Sudan
Kâbus sürüyor: 21 ilde onlarca can kaybı... Son kötü haber SakaryadanKâbus sürüyor: 21 ilde onlarca can kaybı... Son kötü haber Sakarya'dan#Sakarya
Ünlü oyuncu aleyhine dördüncü iddia: Tacizi yetmedi bir de kariyerini bitirmekle tehdit ettiÜnlü oyuncu aleyhine dördüncü iddia: Tacizi yetmedi bir de kariyerini bitirmekle tehdit etti#Chris Noth
Milyonlarca kiracıya müjde Yargıtaydan emsal kararMilyonlarca kiracıya müjde! Yargıtay'dan emsal karar#Kiracı
Faruk Tınazın eşinden doktor ihmali iddiası Faruk Tınaz'ın eşinden 'doktor ihmali' iddiası#Faruk Tınaz
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Bergen filminin ilk afiş ve teaserı yayımlandı

#Bergen#Erdal Beşikçioğlu#Farah Zeynep Abdullah

1989 yılında öldürülen müzisyen Bergen’in hayatını birçok farklı yönüyle ele alan Bergen filminin ilk afiş ve teaserı yayımlandı.

Haberin Devamı

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı Bergen filminin çekimleri devam ederken setten haberler geldi. İlk teaser ve afiş Bergen filmini merakla bekleyenlerin beğenisine sunuldu.

Farah Zeynep Abdullah’ın yanı sıra Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaşacağı filmde ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin rol alıyor.

Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.

Bergen filminin ilk afiş ve teaserı yayımlandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bergen#Erdal Beşikçioğlu#Farah Zeynep Abdullah

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA