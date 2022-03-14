Bergen filmi vizyon erteletti

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Pandemi nedeniyle uzun süre iş yapamayan sinemalar Bergen filmi ile aşırı yoğun günler yaşıyor. Sinema salonu işletmecileri dağıtımcı firma CGV Mars’ı arayarak Osman Sekiz’in ertelenmesini talep etti.

Sinema salonu işletmecileri Bergen filminin yakaladığı seyirci ilgisini kaybetmemek için Osman Sekiz filmini ileri bir tarihe alınmasını talep etti. Dağıtımcı firma CGV Mars ile salon işletmecileri yaptığı görüşme sonrası Osman Sekiz’in ertelenmesi konusunda anlaştı.

Osman Sekiz 1 Nisan’da vizyonda olacak

Osman Sekiz filmi yönetmeni Ezel Akay twitterdan yaptığı açıklama ile filmin 1 Nisan’da vizyona gireceğini belirterek, “Ordulu bir sinemacı aradı' Osman Sekiz’i bir hafta ertelesek biz 6 salonda Bergen oynatsak' dedi. Bergen 6-7 milyona koşuyor. Salonlar para kazansın iş yapsın diyerek Osman Sekiz’in gösterimini 1 Nisan 2022’ye aldık” dedi.



Osman Sekiz 24 Mart’ta Avrupa sinemalarında vizyona girecek.