Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Bergen filmi vizyon erteletti

#Bergen#Ezel Akay#Osman Sekiz
Bergen filmi vizyon erteletti

18 Mart'ta vizyona girecek olan Ezel Akay'ın son filmi Osman Sekiz'in gösterimi sinemalarda ki Bergen filmi yoğunluğu nedeniyle 1 Nisan’a ertelendi.

Haberin Devamı

Pandemi nedeniyle uzun süre iş yapamayan sinemalar Bergen filmi ile aşırı yoğun günler yaşıyor. Sinema salonu işletmecileri dağıtımcı firma CGV Mars’ı arayarak Osman Sekiz’in ertelenmesini talep etti.

Sinema salonu işletmecileri Bergen filminin yakaladığı seyirci ilgisini kaybetmemek için Osman Sekiz filmini ileri bir tarihe alınmasını talep etti. Dağıtımcı firma CGV Mars ile salon işletmecileri yaptığı görüşme sonrası Osman Sekiz’in ertelenmesi konusunda anlaştı.

 Osman Sekiz 1 Nisan’da vizyonda olacak

 Osman Sekiz filmi yönetmeni Ezel Akay twitterdan yaptığı açıklama ile filmin 1 Nisan’da vizyona gireceğini belirterek, “Ordulu bir sinemacı aradı' Osman Sekiz’i bir hafta ertelesek biz 6 salonda Bergen oynatsak' dedi. Bergen 6-7 milyona koşuyor. Salonlar para kazansın iş yapsın diyerek Osman Sekiz’in gösterimini 1 Nisan 2022’ye aldık” dedi.

Bergen filmi vizyon erteletti

Osman Sekiz 24 Mart’ta Avrupa sinemalarında vizyona girecek.

Gözden Kaçmasın

‘Acılara tutunmak‘Acılara tutunmak'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bergen#Ezel Akay#Osman Sekiz

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı...

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı...

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı...

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı...

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen