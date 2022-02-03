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Beren yine şaşırtmadı (Beren Saat)

#Beren Saat#Moda#Stil
Beren yine şaşırtmadı (Beren Saat)
Hande Can

Beren Saat nispeten daha giyilebilir bir kombinle karşımızda.

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Sportif görünüm yaratmaya çalıştığı günlük kıyafetinin tek güzel parçası yeşil montu.
Özgüvenini yine konuşturmuş ve fit olmayan karnını crop’la sergilemekten hiç çekinmemiş.
Yapacak bir şey yok, karşımızda yine bir Beren Saat klasiği var.

Beren yine şaşırtmadı (Beren Saat)

Her geçen gün daha iyiye gidiyor (Pelin Karahan)

Pelin Karahan’ın yıllar içinde oturttuğu tarzını beğeniyorum.
Özellikle aksesuvar kullanımında cesur olması, kışın bol bol şapka kullanması ve kendine yakışan tonları bulması çok güzel.
Şapkanın tonundan, Nike’ın logosunun tonuna kadar uyuma dikkat etmesi bu işi bildiğinin göstergesi.
Bu fotoğrafa bakınca son derece şık ve cool bir kadın görüyorum. Bravo.

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Beren yine şaşırtmadı (Beren Saat)

Rock chic (Serenay Aktaş)

Büstiyerin duruşu ve seksapalitesi nefis.

Dolayısıyla göz kirli postalları ve iri gösteren pantolon kalıbını görmüyor.
Bu tavrı hafif ve doğal makyaj ile tamamlamasına ayrıca bayıldım.
Abartıdan uzak ama hâlâ çok iddialı.

Beren yine şaşırtmadı (Beren Saat)

Aura önemli (Ahsen Eroğlu)

Bazı insanların aurası çok yüksektir. Pazardan bile giyinse marka durur.

Bazı insanların ise hiç aurası yoktur. Ne giyerse giysin zorlama durur.
Ama enerji başka bir şey. Ahsen Eroğlu’nu stili ile değil, o güzel enerjisi ile değerlendirmek lazım.
Kıyafetleri çok güzel taşımış...

Beren yine şaşırtmadı (Beren Saat)

Klasiğin gücü (Seda Sayan)

İnsanın her 10 yıllık döneminde tarz değişikliğine gittiği aşikar.

Seda Sayan, bu değişimi hep göz önünde yaşayanlardan.
Şimdilerde stilini tam anlamıyla oturtmuş durumda.
Şatafatlı kıyafetlerden klasiklere geçerek doğru bir karar vermiş. Kışın giyilen krem tonlar, her zaman elegan gösterir.
Seda Sayan’ı uzun zamandır ilk defa bu kadar dingin ve elegan görüyorum.
Ben bu duruşu çok beğendim.

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Beren yine şaşırtmadı (Beren Saat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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#Beren Saat#Moda#Stil

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