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Berdan Mardini'ye İngilizce öğretmeni sevgili!

Güncelleme Tarihi:

#Berdan Mardini#Dilara Talay#Fatoş Yelliler
Berdan Mardiniye İngilizce öğretmeni sevgili
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 14:01

Türkücü Berdan Mardini bir süredir birlikte olduğu Dilara Talay ile fotoğrafını paylaşıp aşkını ilan etti.

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10 yıl evli kaldığı Fatoş Yelliler'le çekişmeli bir şekilde boşanan Berdan Mardini aradığı aşkı İngilizce öğretmeni Dilara Talay'da buldu.

Sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşan Mardini altına, 'Her şey güzel Allah kalbimize göre veriyor' notunu düştü.

Berdan Mardiniye İngilizce öğretmeni sevgili

Mardini'nin paylaşımına yorum yapan şarkıcı Ceylan "Maşallah çok yakıştınız" derken bazı kullanıcılar da genç sevgilisinin yaşına dikkat çekerek "Bu kız çok genç değil mi?" yorumunu yaptı.

44 yaşındaki Berdan Mardini, sevgilisiyle ilgili yorumlara sessiz kaldı.

Berdan Mardiniye İngilizce öğretmeni sevgili

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ÖĞRETMENLİK YAPIYOR

Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin genç sevgilisi Dilara Talay, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu. Talay, sosyal medya hesabından öğrencileriyle paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.

İstanbul Arel Üniversitesi İktisat Fakültesi-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü de okuyan Talay'ın yaşı da merak konusu oldu.

Berdan Mardiniye İngilizce öğretmeni sevgili

EN ÖNDEN İZLEDİ

Bayramda Kıbrıs'ta sahne alan Berdan Mardini'yi sevgilisi ve kızı en önden izlemişti.

Mardini de şarkılarını sevgilisinin gözlerinin içine bakarak seslendirmişti.

Berdan Mardiniye İngilizce öğretmeni sevgili

BOŞANMA İTİRAFI OLAY OLMUŞTU!

Türkücü Berdan Mardini, çocuklarının annesi Fatoş Yelliler'le olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini, "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti.

Gözden KaçmasınÜnlü türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Mardini boşandıÜnlü türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Mardini boşandıHaberi görüntüle

 

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#Berdan Mardini#Dilara Talay#Fatoş Yelliler

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