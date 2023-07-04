Berdan Mardini'ye İngilizce öğretmeni sevgili!

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10 yıl evli kaldığı Fatoş Yelliler'le çekişmeli bir şekilde boşanan Berdan Mardini aradığı aşkı İngilizce öğretmeni Dilara Talay'da buldu.

Sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşan Mardini altına, 'Her şey güzel Allah kalbimize göre veriyor' notunu düştü.

Mardini'nin paylaşımına yorum yapan şarkıcı Ceylan "Maşallah çok yakıştınız" derken bazı kullanıcılar da genç sevgilisinin yaşına dikkat çekerek "Bu kız çok genç değil mi?" yorumunu yaptı.

44 yaşındaki Berdan Mardini, sevgilisiyle ilgili yorumlara sessiz kaldı.

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ÖĞRETMENLİK YAPIYOR

Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin genç sevgilisi Dilara Talay, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu. Talay, sosyal medya hesabından öğrencileriyle paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.

İstanbul Arel Üniversitesi İktisat Fakültesi-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü de okuyan Talay'ın yaşı da merak konusu oldu.

EN ÖNDEN İZLEDİ

Bayramda Kıbrıs'ta sahne alan Berdan Mardini'yi sevgilisi ve kızı en önden izlemişti.

Mardini de şarkılarını sevgilisinin gözlerinin içine bakarak seslendirmişti.

BOŞANMA İTİRAFI OLAY OLMUŞTU!

Türkücü Berdan Mardini, çocuklarının annesi Fatoş Yelliler'le olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini, "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti.