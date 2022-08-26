Berdan Mardini'nin yeni imajı sosyal medyayı salladı

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Şarkıcı Berdan Mardini, 2010 yılında Fatoş Yelliler ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz ekim ayında ise 10 yıllık eşinden olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Ayrılığın ardından müzik çalışmalarına ağırlık veren Berdan Mardini, İbrahim Tatlıses'e şöhreti getiren 'Ayağında Kundura' şarkısını yorumladı.

Berdan Mardini'nin performansı ve yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.

Berdan Mardini'nin 80'li yılların izlerini taşıyan fotoğrafları, üzerinden yıllar geçmesine rağmen zaman zaman sosyal medya kullanıcılarından nasibini alan eski albüm kapaklarını akıllara getirdi. İşte onlardan bazıları!

ÜMİT BESEN

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Ümit Besen'in 'Şikayetim Var' albümü 1980 yılında çıktı.

Dönemin en çok ses getiren albümlerden biri olan 'Takarak aşk kanadımı yakında geleceğim' ise 1982 tarihli.

MAHSUN KIRMIZIGÜL





Mahsun Kırmızıgül'e şöhreti getiren 'Alem Buysa' albümü 1993 yılında çıkmıştı.

Kırmızıgül, 1994 yılında '12'den vuracağım' albümü ile hayranlarının karşısına çıktı.

İBRAHİM TATLISES

İbrahim Tatlıses'in Sabuha albümü 1987'de çıktı.

ÖZCAN DENİZ





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Özcan Deniz şöhreti 1993 yılında çıkardığı Meleğim albümü ile yakaladı.

LEVENT YÜKSEL

Levent Yüksel'in 1993 yılında çıkarıdğı 'Medcezir' albümünün kapağı da unutulmazlar arasında...

KENAN DOĞULU





Kenan Doğulu 'Yaparım Bilirsin'i çıkardığında takvimler 1993'ü gösteriyordu.