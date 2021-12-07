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Berdan Mardini: Özcan Deniz'i taklit etmedim

#Berdan Mardini#Özcan Deniz#İmaj
Berdan Mardini: Özcan Denizi taklit etmedim

BERDAN Mardini, önceki gün yeni imajıyla gündem oldu. Mardini, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda, saçlarına ak düşmüş haliyle Özcan Deniz’e benzetildi.

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43 yaşındaki türkücü, sosyal medyada gündem olan fotoğraf hakkında açıklama yaptı. “Popüler olduğum ilk yıllardan itibaren Özcan Deniz’e benziyorsun yorumları yapılıyor” diyen Mardini, sözlerini şöyle sürdürdü:
TAKDİR ETTİĞİM BİR SANATÇI
“Olabilir, insan insana benzeyebilir. O da benim hemşerim ve takdir ettiğim bir sanatçı. Hiçbir zaman benzetildiğim bir adamın taklidi olmak istemedim. Hep kendi yolumu kendim çizdim. Eleştiriye açığım ama hakarete dönmediği sürece. Artık saçlarımı boyatmayacağım. Ceket ve imaj olayına gelince; ben böyle imaj zaten yapmam. Akşam sahneye çıkacaktım, üstümde bir şey yoktu ve ne giyeceğimi denemek için ceketi üstüme giydim. ‘Atlet giymeden nasıl duruyor bir resim çekeyim’ dedim. Hoşuma gidince de paylaşmak isterim. Yoksa böyle bir imaj mı olur? Çıplak ceketle mi dolaşacağız.”

Berdan Mardini: Özcan Denizi taklit etmedim


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#Berdan Mardini#Özcan Deniz#İmaj

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