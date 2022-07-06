Bensu Soral: Teyzelik muhteşem bir his

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Bensu Soral, InStyle Türkiye’nin yeni sayısının kapağında yer aldı. Ünlü oyuncu, “Sosyal medyanın genç kadınlara dayattığı beden ve güzellik algısı hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Sosyal medyanın geldiği noktada bu durum artık had safhada yaşanıyor. Ve bunun bir yerde bitmesini çok istiyorum. Herkes birbiriyle yarış halinde ve kendisinde eksiklik hisseden insanlara bu durumun zarar verdiği ortada. Aslında en acı olan da şu ki; sosyal medyada yapılan paylaşımların çoğu gerçeklikten çok uzak. Kısacası hastalıklı bir boyuta geldi. Fakat son zamanlarda bu algının yıkılması için sarf edilen çabalar da gözden kaçmamalı. Umarım hep birlikte bu güzellik algısını değiştirebiliriz.”

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‘Teyzelik muhteşem bir his’

Bensu Soral, oyuncu olarak kadınların yaşadığı sorunları şöyle dile getirdi: “Ben bu durumun zaman içinde iyileşeceğine inanıyorum. Artık içinde yaşadığımız toplumdaki kadınlar hiç çekinmeden seslerini çıkarabiliyor ve bu beni çok umutlandırıyor. Kadın/erkek giderek farkındalığımızın arttığını düşünüyorum.”

Ablası Hande Soral’ın oğlu Ali’yi kucağına almasıyla teyze olan oyuncu, hislerini şu sözlerle anlattı: “Ali dünyaya geldikten birkaç gün sonra, ‘Ne hissediyorsun?’ diye ablama sormuştum. ‘Hastaneden çocuk kaçırmışız gibi hissediyorum’ dedi gülerek. Gerçekten en başındaki his o. Birden küçücük biri dahil oluyor ailenize ve tüm sorumluluğu size ait. Zaman geçtikçe, onu izledikçe büyülenmemek mümkün değil. Şimdi aklımız hep onda ve ayrı kaldığımızda en çok onu özlüyoruz. Daha önce yaşamadığım muhteşem bir his! Teyzelik bir harika.”

Ne olursa olsun pozitifimdir

Bensu Soral, en güçlü yanını şu sözlerle açıkladı: “Ne yaşarsam yaşayayım pozitif kalabilmem. Bu özelliğim hayatımı kolaylaştırıyor. Geliştirmek istediğim yönümse her işi zamanında yapmak. Ertelememek.” Oyuncu, hayatla ilgili en büyük motivasyonununsa sevdikleriyle vakit geçirmek olduğunu söyledi.