Bensu Soral: İstanbul'da kendimi daha güvende hissettim

Ailesiyle yaşadığı İnegöl’den ikizi Bedirhan Soral ve ablası Hande Soral’la yıllar önce İstanbul’a gelen ve Galata’da yaşamaya başlayan Bensu Soral, “İstanbul’a geldiğinde İnegöl’ün sükunetini aradın mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çok sükunetli değildi aslında. Galata bana daha güvenli alan geldi. Çünkü İnegöl’ün yerlisi çok kalmamıştı, çok fazla sanayi göçü alıyordu. Mobilyası ile ünlü olduğu için dışarıdan çok insan geliyordu. Kötü bir profil vardı. Çok fazla kötülük gördüğüm için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çok fazla şey yaşadım. Hava kararmadan eve girerdik, hiç tekin değildi sokakları. İstanbul’a geldiğimde kendimi daha güvende hissettim.”

PRAG’DA SOĞUKTA EVLİLİK TEKLİFİ ALDIM

Bensu Soral, eşi Hakan Baş’tan nasıl evlilik teklifi aldığını da anlattı: “Hakan’a ‘Bana evlenme teklifi yapma, buna birlikte karar verelim’ demiştim. Ekim ayında inanılmaz soğukta Prag’daydık. Midemi bozmuşum, tuvaletten çıkamıyorum ama ortamı bozmamak için gittim. Hakan diz çöktü, kemancı vardı ve hiçbir şey anlamadım. Yüzüğü görünce evlilik teklifi olduğunu anladım.”