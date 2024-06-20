Bensu Soral ile Hakan Baş aşka geldi

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Akşamüstü tekneyle geldikleri koyda romantik anlar yaşayan çift, sarılırken objektife yansıdı.

2018 yılında evlenen iki ünlü isim, koyda yaklaşık yarım saat kaldı. (Kamil SÜMER)

Kurban Bayramı’yla birlikte yaz tatilinin startını veren ünlü isimler, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Kızıyla Bodrum’da

Defne Samyeli, kızı Deren Talu ile Bodrum’da tatil yapmaya başladı. Ünlü isim güneşlenirken çektiği selfie’yi Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

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Hoş geldin yaz

Emine Ün, kırmızı mayosuyla havuz başında arkadaşlarına poz verdi. Ün’ün “Hoş geldin yaz” notuyla paylaştığı karelerine beğeni yağdı. Hayranları oyuncuya, “Hiç yaşlanmamışsın” yorumunu yaptı.”

Bazı kilolar alındı

Mine Tugay bayram tatilini evinde geçirmeyi tercih etti. Ünlü oyuncu, havuz başında bikinisiyle verdiği pozu şu notla sosyal medya hesabından beğeniye sundu: “Sonunda ev. Ve evet bazı kilolar alındı, verilecek.”

Gün batımı

Buse Meral, tatil adresi olarak Bali’deki Uluwatu Adası’nı seçti. Oyuncu, gün batımı manzarasını arkasına alarak poz verdi.

Plaj pozu

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar, bayram tatili için İspanya’yı tercih etti. Barselona’da tatil yapan ünlü isim düzgün fiziğini gözler önüne serdiği plaj pozunu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

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Sahilde yoga

Selen Görgüzel sahilde verdiği pozları Instagram sayfasının hikaye bölümünde paylaştı. Şarkıcının yoga pozları

dikkat çekti.