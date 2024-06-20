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Bensu Soral ile Hakan Baş aşka geldi

Güncelleme Tarihi:

#Bensu Soral#Eda Taşpınar#Selen Görgüzel
Bensu Soral ile Hakan Baş aşka geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 08:08

Bensu Soral ve Hakan Baş tatil yaptıkları Göcek’te görüntülendi.

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Akşamüstü tekneyle geldikleri koyda romantik anlar yaşayan çift, sarılırken objektife yansıdı.

Bensu Soral ile Hakan Baş aşka geldi

2018 yılında evlenen iki ünlü isim, koyda yaklaşık yarım saat kaldı. (Kamil SÜMER)

Bensu Soral ile Hakan Baş aşka geldi

Kurban Bayramı’yla birlikte yaz tatilinin startını veren ünlü isimler, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

 Kızıyla Bodrum’da

Defne Samyeli, kızı Deren Talu ile Bodrum’da tatil yapmaya başladı. Ünlü isim güneşlenirken çektiği selfie’yi Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

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Bensu Soral ile Hakan Baş aşka geldi

Hoş geldin yaz

Emine Ün, kırmızı mayosuyla havuz başında arkadaşlarına poz verdi. Ün’ün “Hoş geldin yaz” notuyla paylaştığı karelerine beğeni yağdı. Hayranları oyuncuya, “Hiç yaşlanmamışsın” yorumunu yaptı.”

Bensu Soral ile Hakan Baş aşka geldi

 

Bazı kilolar alındı

Mine Tugay bayram tatilini evinde geçirmeyi tercih etti. Ünlü oyuncu, havuz başında bikinisiyle verdiği pozu şu notla sosyal medya hesabından beğeniye sundu: “Sonunda ev. Ve evet bazı kilolar alındı, verilecek.” 

Bensu Soral ile Hakan Baş aşka geldi

Gün batımı

Buse Meral, tatil adresi olarak Bali’deki Uluwatu Adası’nı seçti. Oyuncu, gün batımı manzarasını arkasına alarak poz verdi.

Bensu Soral ile Hakan Baş aşka geldi

Plaj pozu

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar, bayram tatili için İspanya’yı tercih etti. Barselona’da tatil yapan ünlü isim düzgün fiziğini gözler önüne serdiği plaj pozunu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

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Bensu Soral ile Hakan Baş aşka geldi

Sahilde yoga

Selen Görgüzel sahilde verdiği pozları Instagram sayfasının hikaye bölümünde paylaştı. Şarkıcının yoga pozları
dikkat çekti.

Bensu Soral ile Hakan Baş aşka geldi

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#Bensu Soral#Eda Taşpınar#Selen Görgüzel

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