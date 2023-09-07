×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Bennu Gerede'nin eski eşi Cem Büyükhanlı hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Bennu Gerede#Cem Büyükhanlı#Cem Büyükhanlı Vefat
Bennu Geredenin eski eşi Cem Büyükhanlı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 09:33

Bennu Gerede'nin eski eşi ve Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Oyuncu Bennu Gerede 2010 yılında nikah masasına oturduğu ve 15 ay evli kaldığı eski eşi Cem Büyükhanlı'nın ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Gerede yaptığı paylaşımda, "Sevgili Cem'im, Gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu gezegende birlikte birlikte geçirdiğimiz zaman iin minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat." dedi.

Bennu Geredenin eski eşi Cem Büyükhanlı hayatını kaybetti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bennu Gerede#Cem Büyükhanlı#Cem Büyükhanlı Vefat

BAKMADAN GEÇME!