'Benim dedem vatanı için şehit oldu... Çanakkale'den geri gelemedi'

18 MART PAYLAŞIMI



Müzik dünyasının ünlü ismi Fedon, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı. Ünlü sanatçı, Çanakkale Savaşı’nda şehit düşen dedesi Kleanti Kalyoncu’yu, siyah-beyaz bir fotoğrafını yayınlayarak yâd etti:

GURURUM DEDEM



“Bu ayakta gördüğünüz adam, eşi hamileyken Çanakkale’ye askere gitti ve bir daha geri gelemedi. Vatanı için şehit oldu. Ne o oğlunu, ne babam babasını ne de ben dedemi görebildim. Vatan sağ olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene. Sen de nur içinde yat gururum dedem Kleanti Kalyoncu.”

Ben bu ülkenin evladıyım



Kelebek’e konuşan Fedon, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Babaannem, dedemden sonra bir daha hiç evlenmemiş. Ateş düştüğü yeri yakar ama ben şunun bilinmesini çok istiyorum; biz de bu ülkenin gerçek Türkleriyiz. Dedem niçin savaştı? Neden geri dönemedi, canını bıraktı? Türkiye için, vatanı için. Babam 5 sene askerlik yaptı, ben 2 yıl yaptım. 80 yaşındayım ve hâlâ bayrağımı gururla taşıyıp ‘Vatan sağ olsun’ diyebilecek kadar ülkeme bağlı bir insanım. 80 yaşından sonra kimse beni değiştiremez. Ben bu ülkenin evladıyım.”

