Haberin Devamı

Benim de sorunum bu!

Nükhet Duru önceki gün Akmerkez’deydi. Bodrum’dan döndüğünü söyleyen sanatçı, “Bodrum gülü olarak yeni geldim. Hem konser verdim, hem tatil yaptım” dedi.

Sanat hayatının 50’nci yılını kutlayan Duru, “50 yıla neler sığdırdın derseniz onu anlatmaya burada zamanım yetmez” diye konuştu. Muhabirlerin “Bu güzelliğe ve tatlılığa rağmen neden hâlâ yalnızsınız?” sorusu da Duru’ya kahkaha attırdı: “Ne yapayım arkadaşlar, benim de sorunum bu!” (Sayit DURMAZ)

Müze gezisi

79. Venedik Film Festivali’nde ünlü model Emma Suki ile çekilen fotoğrafıyla gündeme gelen Hakan Sabancı, önceki gün Emirgan’da genç bir kızla objektife yansıdı.

Haberin Devamı

Snob Magazin tarafından görüntülenen Sabancı, gizemli güzelle birlikte Emirgan’da bulunan bir müzeyi gezdi. İkili, hafta sonu trafiğinden de Sabancı’nın lüks teknesiyle kaçtı.

Başarı sırrım çalışmak

Pınar Deniz, marka yüzü olduğu NetWork’ün Bomontiada’daki lansmanında soruları yanıtladı.

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Yargı”da başrol oynayan Pınar Deniz, başarı sırrı sorulunca “Bu başarının sırrı çok çalışmak. Ben uyumadan sadece işime odaklandığım bir dönemdeyim” dedi. Oyuncu işkolik olduğunu söyledi. (Sayit DURMAZ)