'Beni ölümle tehdit ediyor' Abiye 3 ay uzaklaştırma...

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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile 22 yıldır menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz’in arası, açılan tapu davaları nedeniyle bozuldu.



İddiaya göre; Özcan Deniz, Sarıyer’de kendisine ait olan üç adet yerin tapusunu abisinin üzerine tescil ettirmişti.

Bu tapuları kendi üzerine kaydettirmek isteyen sanatçı, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak abisi hakkında ‘tapu iptali ve tescil’ davası açtı. Ancak davanın açılmasının ardından kardeşlerin arası bozuldu.

Özcan Deniz’e husumet besleyen Ercan Deniz, onu ölümle tehdit etti. Abisinin kendisini ve ailesini hedef alarak açıkça tehdit ettiğini ileri süren Özcan Deniz, avukatı İrem Demir Vural aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.

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CİDDİ TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA

Dilekçede Ercan Deniz’in Özcan Deniz’e ağır hakaretlerde bulunduğu belirtilerek “Ercan Deniz’in bu eylemleri karşısında müvekkille ailesi ciddi tehdit ve tehlikeyle karşı karşıyadır.

Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz” denildi. Mahkeme, Ercan Deniz’in 3 ay süreyle Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulundukları konuta veya işyerine yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme, Deniz’in karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da açıkladı.

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O DA TEDBİR KARARI ALDIRDI

Ercan Deniz de kardeşi Özcan Deniz ile Samar Dadgar’ın kendisi ve ailesini tehdit ettiğini ileri sürerek korunma talebinde bulundu. Çiftin husumetli olmaları sebebiyle kasıtlı bir şekilde kendisini hedef aldığını dilekçesinde belirten Ercan Deniz, onuru ve haysiyetinin rencide edildiğini ileri sürdü.

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Talebi kabul eden mahkeme, bu defa Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar’ın 2 ay süreyle Ercan Deniz’le ailesine yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına hükmetti. Özcan Deniz aleyhine verilen karara itiraz etti.