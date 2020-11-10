Beni Bırakma'nın Gönül'ü Edanur Gülbudak kimdir?

Beni Bırakma'nın Gönül'ü Edanur Gülbudak, 11 Aralık 1998 tarihinde Isparta’da dünyaya geldi. Mankenlik ve oyunculuk kariyeri bulunan Edanur Gülbudak, Ebru Ay’dan oyunculuk dersleri almış ve Beni Bırakma dizisinde Gönül karakterine hayat veren genç başrol olmuştur.

Gönül karakteri hakkında bilgiler;

Gönül 22 yaşlarında, çocukluğundan beri Yusuf'a hayran, liseden beri ise Yusufun sevgilisi. Mahalle kuaförü Müjgan'ın kız kardeşi. Yusuf'la tertemiz hayalleri vardır. Yusuf askerden dönüp tamirhaneye ortak olmuştur. Artık bekleyecek bir mühlet kalmamış gibidir. Ancak bir gün tamirhaneye gelen Bora'nın burada Gönül'ü görerek vurulmasıyla kaderde bir sapma olur.