MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriBeni Bırakma'nın Gönül'ü Edanur Gülbudak kimdir?
GeriHayat Beni Bırakma'nın Gönül'ü Edanur Gülbudak kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Hayat
Haber Giriş: 10.11.2020 - 16:11 | Son Güncelleme:

Beni Bırakma'nın Gönül'ü Edanur Gülbudak kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beni Bırakma'nın Gönül'ü Edanur Gülbudak kimdir?
Abone Olgoogle-news

Beni Bırakma dizisinde Gönül karakterine hayat veren Edanur Gülbudak, son günlerde gündemde yer alan isimler arasında yer almaktadır. Dizide Gönül ismiyle tanınan Edanur Gülbudak, oyunculuk dışında mankenlik kariyerine de sahiptir. İşte, Beni Bırakma Gönül hakkında detaylı bilgiler

Beni Bırakma'nın Gönül'ü Edanur Gülbudak, 11 Aralık 1998 tarihinde Isparta’da dünyaya geldi. Mankenlik ve oyunculuk kariyeri bulunan Edanur Gülbudak, Ebru Ay’dan oyunculuk dersleri almış ve Beni Bırakma dizisinde Gönül karakterine hayat veren genç başrol olmuştur.

Gönül karakteri hakkında bilgiler;

Gönül 22 yaşlarında, çocukluğundan beri Yusuf'a hayran, liseden beri ise Yusufun sevgilisi. Mahalle kuaförü Müjgan'ın kız kardeşi. Yusuf'la tertemiz hayalleri vardır. Yusuf askerden dönüp tamirhaneye ortak olmuştur. Artık bekleyecek bir mühlet kalmamış gibidir. Ancak bir gün tamirhaneye gelen Bora'nın burada Gönül'ü görerek vurulmasıyla kaderde bir sapma olur.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle