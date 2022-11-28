‘Beni bırakamazsın’ dedim! Tolga Güleryüz’e veda ettiler

Haberin Devamı

Amasya’da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün seyir halindeki tıra çarptığı kazada 3 tiyatro oyuncusu hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz için Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde veda programı düzenlendi.



Haberin Devamı

Gerçekleştirilen programa Tolga Güleryüz’in ailesi başta olmak üzere kaza esnasında aynı araçta bulunan oyuncu arkadaşları Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Güleryüz’ün arkadaşları katıldı. Veda programında söz alan Ceyhun Fersoy, Güleryüz ile olan anılarını gözyaşlarıyla anlattı. Program sonrası Güleryüz’ün arkadaşları ve yakınları, ailesine başsağlığında bulundu.

Kürsüye çıkarak söz alan Ceyhun Fersoy , “Tolga, 2017’de beni arayarak ‘seninle çalışmak istiyorum’ dedi. Çok beyefendi bir insandı. Onu anlamak için onunla yaşamak lazım. O kadar çok sırrımız var ki onunla. Biz bu sahnede onunla sayısız oyunlar oynadık. Kaza sonrası kapıdan çıkarken onu çekmeye çalıştım. ‘Beni bırakamazsın’ dedim çünkü Tolga ile yapacağımız çok şey vardı. Bir insan bu kadar aile terbiyesi göremez. Annesine babasına çok teşekkür ediyorum” dedi.

SERGEN DEVECİ'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Aynı araçtan yaralı olarak kurtulan oyuncu Sergen Deveci sosyal medya hesabı üzerinden Güleryüz'e veda paylaşımda bulundu. Deveci paylaşımında 'Sevgili Tolga hayatımızın hangi noktasında düğüm atıldığı bilinmiyor ve başımıza gelenler aklımıza gelmeyecek kadar bizden uzaksa ya da en azından senin bize vaad ettiğin prensiplerin çok dışındaysa belli ki düşlediğimiz şeylerin çok dışındayız' diyerek bu gün sana veda ettik söylenenler doğruysa bir gün de merhaba diyeceğiz" açıklamasını yaptı.