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Bengü: Evliliğimde başarısız oldum

Güncelleme Tarihi:

#Bengü#Selim Selimoğlu#Kenan Doğulu
Bengü: Evliliğimde başarısız oldum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 07:54

Selim Selimoğlu ile evliliği 2024 yılında sona eren Bengü ayrılığın kendisinde yarattığı hayal kırıklığını anlattı: “Evlilikte başarısız oldum. Çocuklarımın babası sevdiğim biri. Ama evlilikte daha başarılı olmayı çok isterdim” dedi.

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Şarkıcı Bengü, İbrahim Selim’in ‘Bu Gece’ programına konuk oldu. Selim Selimoğlu ile 6 yıllık evliliğini 2024’te sonlandıran ünlü şarkıcı, ayrılığın kendisinde yarattığı hayal kırıklığını anlattı.

Bengü, “Bir zamanlar hayalini kurduğunuz ama gerçekleştiğinde sizi o kadar mutlu etmeyen bir şey oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Evlilik. Çünkü Koç burcu olduğum için başaramadığım bir şey olmamalı. Evlilikte başarısız oldum. Biz bir de çok çabuk anne baba olduk. Evlendik, 3 ay sonra Zeynep karnıma düştü. Çok sevdiğim biri, çocuklarımın babası. Ama evlilikte daha başarılı olmayı çok isterdim.”

Bengü: Evliliğimde başarısız oldum

TELEFON NUMARAMI SÜREKLİ DEĞİŞTİRİRİM

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Bengü, boşandıktan sonra telefon numarasını sürekli değiştirdiğini de söyledi: “Boşandıktan sonra devamlı değiştim numaramı. Dedikodu sevmiyorum. Minik bir hayatım var, sakin ve güzel. O yüzden telefon rehberimde 15 kişi vardır.” Ünlü şarkıcı, aşka bakışının değiştiğini ifade etti: “Aşk hep karşı cinsle alakalı bir şeymiş gibiydi. Özellikle anne olunca başka bir aşka geçiliyor. Hakikaten o aşkın üstünde bir aşk görememeyi anlıyorsun.”

Bengü: Evliliğimde başarısız oldum

Kenan Doğulu’dan hâlâ çekinirim

Bir dönem Kenan Doğulu’nun vokalistliğini yapan Bengü, ünlü popçuya büyük saygı duyduğunu söyledi: “Dünyanın en sempatik, en güzel adamlarından biridir. Hakikaten çok iyi dosttur, çok iyi abidir. Her şeydir ama hâlâ da ondan çekinirim. Yani bir desturum vardır ona benim. Tabii bu durum korktuğum için değil, saygıyla alakalı bir durum.”

Bengü: Evliliğimde başarısız oldum

 

 

 

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#Bengü#Selim Selimoğlu#Kenan Doğulu

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