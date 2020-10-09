Bengi Öztürk kimdir nereli kaç yaşında?

Bengi Öztürk, 28 Aralık 1980 tarihinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesinde Ekonomi okurken Show TV'de yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları isimli yarışmaya katılıp burada derece yaptıktan sonra dizilerde oyunculuk yapmaya başladı. ı. Şöhret (dizi), Dila Hanım, Sessiz Fırtına, Beşinci Boyut (dizi), Canım Ailem, Kızım Nerede?, Yalan Dünya (dizi, 2012), Küçük Gelin gibi önemli dizilerin kadrosunda yer aldı. Küçük Gelin dizisinde oynadığı Melek Öğretmen karakteriyle ismini geniş kitlelere duyuran Bengi Öztürk, başrollerini İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bestemsu Özdemir’in başrollerini paylaştığı, 2018 yapımı Ege’nin Hamsisi dizinde Hatçe karakterini canlandırdı.