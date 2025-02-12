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Eleştirilere sert yanıt: Ben yaparım onlar havlar

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#LVBEL C5#Hav Hav Hav#Süleyman Burak Bodur
Eleştirilere sert yanıt: Ben yaparım onlar havlar
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 08:16

“Hav Hav Hav” şarkısıyla büyük çıkış yapan LVBEL C5 ünlü isimlerden gelen eleştirilere sert yanıt verdi. Ünlü rap’çi “Ben başarılı iş yaptığımı düşünüyorum. Ben yaparım, onlar havlar” diye konuştu.

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 “Hav Hav Hav” şarkısıyla son dönemde gündem olan LVBEL C5 lakaplı rap’çi Süleyman Burak Bodur, Akmerkez’de görüntülendi. “Kötü yorumları görmezden geliyorum” diyen rap’çi, şarkısını eleştiren ünlü isimlere “Ben yaparım, onlar havlar” diye yanıt verdi.

LVBEL C5, “Ben güzel şarkılar yapıyorum. En azından havlamıyorum” diyen İrem Derici için “Ben başarılı iş yaptığımı düşünüyorum. İrem Derici’yi zaten dinlemiyorum. Bana yaptığı yorumla daha çok gündem oldu” yorumunu yaptı.

Ünlü rap’çi Alişan’ın “Ben de ‘Miyav’ diye şarkı yapacağım” sözlerine “Biri de onu yapsa dinlenecek” diye karşılık verdi.

‘Hav Hav Hav’ şarkısı 20 milyon tıklanan rap’çi “İzlenme satın alınıyor deniliyor” sözleri üzerine “Her şey gerçek. Her şeyim doğru ilerliyor” diye konuştu.

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Taklitler aslını yüceltir

LVBEL C5, şarkının CİMER’e şikayet edilmesiyle ilgili “Devletle alakalı, sıkıntımız yok. Her şeyimiz tam” diye konuştu.

Rap’çi, “Rakip gördüğünüz biri var mı?” sorusuna “Kimse yok. Sayılardan belli rakibimin olmadığı” cevabını verdi.

LVBEL C5, “Hav Hav Hav’dan sonra miyav miyav şimdi de vak vak yoldaymış” sözleri için “Taklitler aslını yüceltir. Şarkı yürüsün benim için daha iyi. Birine yazılmış değil, stilim bu. Yaptığım müzik bu. Benim gibi insanların devri. Anti yorumları hiç umursamıyorum. İnsanlar da kimseyi umursamasınlar. Hollanda’da spontane gelişti bu şarkı” açıklamasını yaptı.

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#LVBEL C5#Hav Hav Hav#Süleyman Burak Bodur

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