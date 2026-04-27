Ben Seda’yım rap de yaparım

Seda Sayan geçen akşam Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahneye çıktı. Sanatçı, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gecede çifte kutlama yapacağını söyleyen Sayan, “Hem 23 Nisan’ı kutlayacağız, hem de 24 Nisan’daki evlilik yıldönümümü. Denk geldi” dedi. Çağlar Ökten’le evliliklerinde 4 yılı tamamlayan Seda Sayan, “Nasıl geçti anlamadık. 4 yıl evliliğimiz, 6 ay da öncesi var. Maşallah. 4 yıl 6 ayı birbirimize güvenerek geçirdik. Güven çok önemli” diye konuştu. Çağlar Ökten de aşklarının ilk günkü gibi canlı olduğunu söyledi: “Su gibi aktı maşallah. Her şey canlı ve dipdiri. Her geçen güzel daha da güzelleşiyor. Böyle devam etsin.”

ABUK SABUK İSTEKLERİM YOK

Otel tarafından sürprizlerle karşılandıklarını dile getiren Seda Sayan, “Kalpler ve çiçeklerle karşılandık, çok hoşuma gitti” dedi. Ünlü sanatçıların kaprisleri ve organizatörleri şaşkına çeviren kulis istekleri hakkında konuşan Sayan, “Bende öyle şeyler yok. İstediğim şey; kulisimin güzel olması ve bir boy aynası bulunması. Aynanın etrafında da ışık olsun. Abuk sabuk istekleri olan bir sanatçı değilim” ifadelerini kullandı.

SEZEN BİZE ŞARKI VERECEK

Yeni projelerinden bahseden Seda Sayan, müzik dünyasının usta ismi Sezen Aksu’dan şarkı alacağını açıkladı: “Eşim Çağlar da, ben de şarkı peşindeyiz. Sezen Aksu ikimize de şarkı verecek. Buradan dönünce kendisiyle görüşeceğiz, ikimize de sürprizi var.” Ünlü sanatçıya, “Rap’çilerle düet yapar mısınız?” sorusu da yöneltildi. Sayan olumlu yanıt verdi: “Yaparım. Lvbel C5 ile beraberdim en son. Kardeşlerimle düet olabilir. Gençler talep ediyorsa, neden olmasın? Benim duruşum belli. Ben Seda Sayan’ım. Rap istendiğinde yaparım.”