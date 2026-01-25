'Ben gerçek aşka inanırım' Ünlü oyuncu Las Vegas'ta evlendi

Haberin Devamı

Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya, ilişkilerini ABD’de gözlerden uzak yaşıyordu. Çift, geçtiğimiz cuma günü Türkiye saatiyle 05.00’te ABD’de evlendi.

Çift mutluluğa Las Vegas’ta düzenlenen düğünde “evet” dedi. Çiftin dünyanın farklı şehirlerindeki dostları sürpriz nikâha online olarak katıldı. İlk kez nikâh masasına oturan oyuncu, tören sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı. Erdal Kaya, eşi Yasemin Kay Allen’ı kucağına alarak salonu terk etti.

Haberin Devamı

Yasemin Kay Allen , eski FBI ajanı Erdal Kaya ile aşkını 2024 yılında duyurdu. Allen, daha önceki verdiği röportajlarda aşka dair şunları söyledi:

“Ben gerçek aşka inanarak büyüdüm, çocukluğum öyle geçti. Ama bu zamandaki ilişkiler öyle değil ne yazık ki. Biraz eski kafalıyım bu anlamda.”

Aslen Adanalı olan Erdal Kaya ise babasının polis olması dolayısıyla 20 yaşına kadar farklı illerde yaşadıktan sonra ABD’ye göç etti. 10 yıl boyunca FBI’da görevini sürdüren Kaya, şimdilerde özel sektörde danışmanlık ve taktik silah atış eğitmenliği yapıyor.