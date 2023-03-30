Yonca Evcimik: Ben de ahlaksız teklifler aldım

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Pop müzikte 90’lı yıllara damga vuran sanatçılardan Yonca Evcimik, YouTube programı “Haber Bahane”ye konuk oldu.

Gökay Kalaycıoğlu’nun sorularını yanıtlayan sanatçı, kariyeri boyunca ahlâksız teklifler aldığını ancak hiçbirini kabul etmediğini söyledi:

“Bu noktalara gelmem kolay olmadı. Kimseye taviz vermedim. Kimse ‘Şunda ben yardım ettim, destek oldum’ diyemez. İnsanların bana bu tür teklifleri de oldu ama ben kabul etmedim. Her şeyi kendim yapmak istedim. Ahlâksız teklifler aldım. Ben ailemden ve duruşumdan asla ödün vermedim, vermem de. O yüzden bu kadar rahatım. Teklifleri kabul etmediğim için engellemeye çalıştılar. Meyve veren ağaç taşlanır sonuçta. Bunlar dünyada da oluyor, her sektörde var. Miden kaldırırsa kolay yoldan daha hızlı ilerlersin. Benim böyle bir düşüncem olmadı.”

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BİR DÖNEM BEN NEYSEM ALEYNA TİLKİ ŞİMDİ O

Yonca Evcimik, genç neslin popüler isimlerinden ALEYNA TİLKİ’yi de kendisine benzetti: “Aleyna Tilki’nin tavrını ve dış görünüşünü yıllar önceki bana benzetiyorum. Bir dönem ben neysem, Aleyna Tilki de şimdi o. Rol model olmak beni asla rahatsız etmiyor.”