Haberin Devamı

Ünlü isimler, Anneler Günü’nde duygusal paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sosyal medya hesaplarından annelerine ve çocuklarına sevgilerini dile getiren ünlüler, takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı.

TÜLİN ŞAHİN





Anne olmak; bazen herkes uyurken sessizce düşünmek, bazen yorulsa da güçlü görünmek, bazen de bir çocuğun gülüşünde dünyayı unutabilmektir. Bir annenin sevgisi büyüdükçe aslında bir toplumun geleceği büyür. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.

EDA ECE





Haberin Devamı

Annem ve kızım… Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlarım. Büyük iş başarıyoruz, gurur duyuyorum hepinizle!

SEDA BAKAN





Anneler Günümüz kutlu olsun.

SELDA BAĞCAN





Canım annem…

PINAR ALTUĞ





Ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim. Senin annen olmak çok ama çok güzel.

İLKER AKSUM





Anneler özeldir. Onların yavrularını nasıl sevdiğini, nasıl özlediğini, nasıl düşündüğünü kimse anlayamaz. Kalbi çocukları için çarpan tüm annelere sevgi ve saygılarımla.

ALMİLA ADA





Canım annem…

Sonsuz sevgisiyle hayatı değiştiren, emeğiyle dünyayı güzelleştiren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun!

EGE AYDAN

Haberin Devamı





En kıymetli günlerden birindeyiz. Tüm annelerimizin gününü kutlarken, biricik aşkımın Anneler Günü’nü de kutluyorum.

GUPSE ÖZAY





Anneler bayramımız kutlu olsun o zaman.

UFUK ÖZKAN





Canım annem, iyi ki…