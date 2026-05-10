Ünlü isimler, Anneler Günü’nde duygusal paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sosyal medya hesaplarından annelerine ve çocuklarına sevgilerini dile getiren ünlüler, takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı.
TÜLİN ŞAHİN
Anne olmak; bazen herkes uyurken sessizce düşünmek, bazen yorulsa da güçlü görünmek, bazen de bir çocuğun gülüşünde dünyayı unutabilmektir. Bir annenin sevgisi büyüdükçe aslında bir toplumun geleceği büyür. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
Annem ve kızım… Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlarım. Büyük iş başarıyoruz, gurur duyuyorum hepinizle!
Anneler Günümüz kutlu olsun.
SELDA BAĞCAN
Canım annem…
PINAR ALTUĞ
Ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim. Senin annen olmak çok ama çok güzel.
İLKER AKSUM
Anneler özeldir. Onların yavrularını nasıl sevdiğini, nasıl özlediğini, nasıl düşündüğünü kimse anlayamaz. Kalbi çocukları için çarpan tüm annelere sevgi ve saygılarımla.
ALMİLA ADA
Canım annem…
Sonsuz sevgisiyle hayatı değiştiren, emeğiyle dünyayı güzelleştiren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun!
EGE AYDAN
En kıymetli günlerden birindeyiz. Tüm annelerimizin gününü kutlarken, biricik aşkımın Anneler Günü’nü de kutluyorum.
GUPSE ÖZAY
Anneler bayramımız kutlu olsun o zaman.
UFUK ÖZKAN
Canım annem, iyi ki…