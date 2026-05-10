'Ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim'

#Anneler Günü#Magazin#Eda Ece
Ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 12:40

Sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri, Anneler Günü’nü sosyal medyada paylaştıkları anlamlı mesajlar ve özel karelerle kutladı.

Ünlü isimler, Anneler Günü’nde duygusal paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sosyal medya hesaplarından annelerine ve çocuklarına sevgilerini dile getiren ünlüler, takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı.

TÜLİN ŞAHİN

Anne olmak; bazen herkes uyurken sessizce düşünmek, bazen yorulsa da güçlü görünmek, bazen de bir çocuğun gülüşünde dünyayı unutabilmektir. Bir annenin sevgisi büyüdükçe aslında bir toplumun geleceği büyür. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.

EDA ECE

Annem ve kızım… Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlarım. Büyük iş başarıyoruz, gurur duyuyorum hepinizle!

SEDA BAKAN

Anneler Günümüz kutlu olsun.

SELDA BAĞCAN

Canım annem…

PINAR ALTUĞ

Ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim. Senin annen olmak çok ama çok güzel.

İLKER AKSUM

Anneler özeldir. Onların yavrularını nasıl sevdiğini, nasıl özlediğini, nasıl düşündüğünü kimse anlayamaz. Kalbi çocukları için çarpan tüm annelere sevgi ve saygılarımla.

ALMİLA ADA

Canım annem…

Sonsuz sevgisiyle hayatı değiştiren, emeğiyle dünyayı güzelleştiren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun!

EGE AYDAN

En kıymetli günlerden birindeyiz. Tüm annelerimizin gününü kutlarken, biricik aşkımın Anneler Günü’nü de kutluyorum.

GUPSE ÖZAY

Anneler bayramımız kutlu olsun o zaman.

UFUK ÖZKAN

Canım annem, iyi ki…

 

