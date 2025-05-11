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'Ben artık büyüdüm' desem de hala senin küçük kızınım!

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#Ünlüler Anneler Günü#Anneler Günü#Ünlülerden Anneler Günü Paylaşımları
Ben artık büyüdüm desem de hala senin küçük kızınım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 12:34

Bugün Anneler Günü... Ünlü isimler Anneler Günü'nün sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı. Kimi kaybettiği annesini andı , kimi eski albümlerden siyah-beyaz fotoğraflarını paylaştı. İşte ünlülerden Anneler Günü mesajları...

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YONCA EVCİMİK

Seni çok özlüyoruz canım annem... Böyle günlerde burnumun direği sızlıyor. Aramızda olmayan tüm annelerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara ise sağlık ve şifa diliyorum.

Ben artık büyüdüm desem de hala senin küçük kızınım

ÇAĞLA ŞIKEL

Ben artık büyüdüm desem de hala senin küçük kızınım

Annemiz...
Annem…
Senin kızın olmak …
Bugün aynaya baktığımda gördüğüm kadının tüm eksik duygulara , tüm yokluk ve zorluklara rağmen büyüten Annesi ..
İyi ki sen...
Senin gibi güçlü bir kadının kızı olarak dünyaya gelmek ne büyük şans. Şimdi ve her geçen gün üzerine bir ilmek atar gibi anlıyorum seni ve bizi …
İyi ki benim Annemsin.
Kaç yaşına gelirsem geleyim senin sevgisine hatta belki de en çok senin sevgine ihtiyacım var.
Heh 'ben artık büyüdüm' desem de hatta Anne olsam da ben hala senin küçük kızınım ve hep öyle kalacağım…
Günün kutlu olsun..
Seni çok seviyorum çok.
Tanıdığım tanımadığım Anne yüreğine sahip tüm kadınlarımızın Anneler Günü kutluyor ,melek annelerimizi sevgiyle anıyor, hepinize teker teker sımsıkı sarılıyorum iyi ki varsınız….

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Ben artık büyüdüm desem de hala senin küçük kızınım

OKTAY KAYNARCA

Annemin nezdinde bütün annelerin ,anneler gününü kutluyorum.

Ben artık büyüdüm desem de hala senin küçük kızınım

EZGİ SERTER

Benim biricik annem... İyi ki sen Annem. Sen olmasan ben ne yapardım acaba dediğim... Annelik çok çok güzel ve çok çok zor. Anne olunca anlıyor gerçekten insan. Bu muhteşem duyguyu bana yaşattığı için Allah’ıma şükürler olsun. İnşallah annem gibi bir anne olurum. Tüm çabam bu! Seni çok seviyorum Leyla’m.

Ben artık büyüdüm desem de hala senin küçük kızınım

ESER YENENLER

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Ailemizin biricik anası seni çok çok çok seviyoruz.

Ben artık büyüdüm desem de hala senin küçük kızınım

HÜLYA KOÇYİĞİT
Benim canım annem, Melek annem…Seni öyle çok özledim ki…

Hayatımıza anlam katan, sevgisiyle dünyamızı aydınlatan, bizleri bir ömür boyu şefkatiyle saran tüm annelerin, anne adaylarının ve anne yüreğiyle bir canı sarıp sarmalayan herkesin Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum. Annesini kaybetmiş herkese, evladını yitirmiş annelere tüm kalbimle sarılıyorum.

Ben artık büyüdüm desem de hala senin küçük kızınım


EMRE KARAYEL Canım sevgilim Anneler Günün kutlu olsun. Oğlum ve doğacak çocuğum çok şanslı böyle bir anneye sahip oldukları için. İyi ki varsın. Bu vesileyle tüm annelerimizin gününü kutlarım. Benim anam gibi ebediyete intikal etmiş tüm annelerimizin mekanı cennet olsun.

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Ben artık büyüdüm desem de hala senin küçük kızınım

ALİ KOCATEPE

Tüm anneleri kutluyorum. 1985’te kaybettiğim Gülsüm Kocatepe’yi de saygı ve sevgiyle anıyorum.

Ben artık büyüdüm desem de hala senin küçük kızınım

HAKKI ERGÖK

İçinde ‘anne’ geçen cümlelerde, geçmiş zaman kullanılmaz.

Ben artık büyüdüm desem de hala senin küçük kızınım

HÜLYA ŞEN

Bizim kuşağın sınavı da 'anneliktenmiş' diyorum bazen. Anne travması ile anne olmak arasında koca bir mücadele ile geçti ömrüm. Hatalarıyla sevaplarıyla, deneyimlediğimin en iyi versiyonu olmaya çalıştım. Annen gibi olmamak için uğraşırken, sonunda havada uçan terliği özlemekmiş anne olmak. Bugünlerde öğrendim ki bazen de vazgeçmekmiş . Doğadaki bütün dişilerin anneler günü kutlu olsun.

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Ben artık büyüdüm desem de hala senin küçük kızınım

ŞEBNEM SÖNMEZ

Annem ve ben.
O 23 yaşında, ben 2.
Kardeşim yeni doğmuş, aşık olduğu adamdan iki çocuğu olmuş.
3 yıllık evli, gencecik bir kadının suskunluğu çok şey anlatır.
Suskun kadınlara dikkat edin.
İçlerinden ne söylediklerini duyamazsınız belki ama gözlerinin perdesinde görebilecekleriniz sizin de gözlerinizi açmanıza sebep olabilir.

Ben artık büyüdüm desem de hala senin küçük kızınım


 

 

 

 

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