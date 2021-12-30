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Belma Belen kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Belma Belen kimdir, nereli, kaç yaşında

Belma Belen, ekran başındaki pek çok izleyicinin araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Gezdiği yerlerin lezzetlerini tanıtan Belma Belen, aynı zamanda bu yerlerin güzelliklerine de dem vuruyor. Peki, Belma Belen kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, ekranların öne çıkan ismi Belma Belen hakkında bazı bilgiler

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Belma Belen kendi adını taşıyan programıyla gündeme geliyor. “Belma Belen'le Geziyoruz” programı hafta içi her gün Beyaz Tv ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanan Belma Belen'in hayatına dair bilgiler program takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki,

BELMA BELEN KİMDİR?

Belma Belen 17 Nisan 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi ancak aslen İzmirli.

Belma Belen ilk, orta, lise ve üniversite eğitimlerini de Ankara'da tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde sürdürdü. Üniversite eğitimden sonra sunuculuk ve spikerlik eğitimi aldı. Belma Belen, ilk olarak Flash TV'de daha sonra ise TGRT Haber kanalında program sundu. TGRT programlarından sonran Beyaz TV'ye geçen Belma Belen burada önce "Başkanlar Anlatıyor" isimli programı sundu.

Sonrasında ise gezi programına geçiş yapan Belma Belen şimdilerde Beyaz TV'de "Geziyoruz" programının sunuculuğunu yapmaktadır. "Belma Belen'le Geziyoruz" hafta içi her gün 15:30'da Beyaz TV ekranlarında yayınlanıyor.

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