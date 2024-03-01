Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan itirafı

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Katarsis” programına konuk olan oyuncu, kariyerinde Erdoğan’ın nüfuzunu kullandığı şeklindeki izleyici yorumuna şöyle yanıt verdi: “Yılmaz’la evlenmeden önce benim kariyerim zaten başlamıştı. Yine yapacaktım yapacağımı. Yılmaz’la ilişkim çoğu zaman kapıların üzerime kapanmasına da neden oldu. Bir sürü yerde de kapıları açtı. İyisiyle, kötüsüyle hepsi için çok şükür.”



BEN ÇOK KÜÇÜKTÜM



Bilgin, evliliklerinin neden yürümediği sorusu üzerine “Ben çok küçüktüm. Bir şeyler bittiğinde hem kendini, hem hayatı paylaştığın insanı tüketmeye gerek yok. Sıkışmak çok kötü bir duygu. Sıkışmaktansa gitmek gerek” dedi.



HAYATA İNANCIMI TAZELEDİ



3.5 yıldır İtalyan Alfredo Di Blasio ile aşk yaşayan Belçim Bilgin’e “Âşık mısın?” sorusu da yöneltildi. Oyuncu, “Evet. Yüzde yüz kendim olabildiğim, çok özgür hissettiğim özel bir ilişki yarattık birlikte. Benim hayata karşı bakışımı ve inancımı tazeledi onun varlığı” diye konuştu.