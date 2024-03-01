×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan itirafı

Güncelleme Tarihi:

#Belçim Bilgin#Yılmaz Erdoğan#Katarsis
Belçim Bilginden Yılmaz Erdoğan itirafı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 07:45

BELÇİM Bilgin, eski eşi Yılmaz Erdoğan’la ilgili itirafıyla gündem oldu. “

Haberin Devamı

Katarsis” programına konuk olan oyuncu, kariyerinde Erdoğan’ın nüfuzunu kullandığı şeklindeki izleyici yorumuna şöyle yanıt verdi: “Yılmaz’la evlenmeden önce benim kariyerim zaten başlamıştı. Yine yapacaktım yapacağımı. Yılmaz’la ilişkim çoğu zaman kapıların üzerime kapanmasına da neden oldu. Bir sürü yerde de kapıları açtı. İyisiyle, kötüsüyle hepsi için çok şükür.”

BEN ÇOK KÜÇÜKTÜM

Bilgin, evliliklerinin neden yürümediği sorusu üzerine “Ben çok küçüktüm. Bir şeyler bittiğinde hem kendini, hem hayatı paylaştığın insanı tüketmeye gerek yok. Sıkışmak çok kötü bir duygu. Sıkışmaktansa gitmek gerek” dedi.

HAYATA İNANCIMI TAZELEDİ

3.5 yıldır İtalyan Alfredo Di Blasio ile aşk yaşayan Belçim Bilgin’e “Âşık mısın?” sorusu da yöneltildi. Oyuncu, “Evet. Yüzde yüz kendim olabildiğim, çok özgür hissettiğim özel bir ilişki yarattık birlikte. Benim hayata karşı bakışımı ve inancımı tazeledi onun varlığı” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Belçim Bilgin#Yılmaz Erdoğan#Katarsis

BAKMADAN GEÇME!