Belçim Bilgin'den evlilik sorularına yanıt

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TÜRKÇE ZOR BİR DİL



Oyuncu Belçim Bilgin, İtalyan asıllı Kanadalı yapımcı Alfredo Di Blasio ile önceki gün Bebek sahilinde objektife takıldı. Sahil hattında yürüyüş yapan çift, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Alfredo Di Blasio’ya “Türkiye’yi nasıl buluyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Belçim Bilgin’in tercümanlığını yaptığı yapımcı, “Türkçe biraz zor bir dil. Yemekler inanılmaz güzel” dedi.

HİSSEDERSEM EDERİM



Alfredo Di Blasio, “Belçim Hanım’a evlilik teklif eder misiniz?” sorusuna “Biz zaten birbirimize çok bağlıyız. Adını başka türlü koymakla ilgili bir derdimiz yok. Saygı olsun, sevgi olsun” diye yanıt verdi. Belçim Bilgin de “Bir kadın olarak siz evlilik teklif eder misiniz?” sorusu karşısında şöyle konuştu: “Eğer hissedersem tabii ki ederim. Bu işin kadını, erkeği yok. Hissetmekle ilgili. O güveni veren ilişkilerde bence taraflardan birisi edebilir.”

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‘Be’ de gitsin

Daha önce katıldığı bir programda ismini “Be” olarak değiştirmek istediğini söyleyen Belçim Bilgin, bu sözleri hatırlatılınca muhabirlere “Benim ismim ne?” diye sordu. “Belçim” yanıtını alınca da “Helal olsun. Genelde Belçin derler. Ben de hiç çaktırmıyorum. Madem öyle ‘Be’ de gitsin, ne gerek var ayrıntıya” dedi.