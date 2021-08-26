Bekri Mustafa kimdir?

16. yy'ın sonu ve 17.yy'ın başında İstanbul'da yaşamış olan Bekri Mustafa’nın fıkraları halk içinde yıllar boyu dilden dile aktarılmıştır. Bilinen tarihe göre Bekri Mustafa folklorik bir halk karakteridir. Tıpkı Hacivat-Karagöz gibi vefatından sonra hakkında pek çok hikâye söylenmiştir.

Mustafa, Yorgancı Ahmet Ağa’nın oğludur. Bir süre medrese eğitimi alır. Çocukken aldığı eğitim ile hafız olmuş, erken yaşta içkiye başladığı için Bekri lakabını almıştır. Uzun boylu iri yarı birisi olduğu bilinmektedir.

En lezzetli yemek tarifleri burada