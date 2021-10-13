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Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında? İşte Bekir Aksoy'un oynadığı diziler

#Bekir Aksoy#Bekir Aksoy Eşi#Bekir Aksoy Oynadığı Diziler
Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında İşte Bekir Aksoyun oynadığı diziler

2019 yılında sürpriz bir şekilde evlenen ünlü oyuncu Bekir Berksoy, kendisi gibi oyuncu olan Nazife Aksoy ve yaşadığı taciz hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Kadın oyuncuların pek çoğunun tacize uğradığını ancak dile getiremediklerini söyleyen Bekir Aksoy, izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında? İşte Bekir Aksoy'un oynadığı diziler…

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2017 yılında Derya Çavuşoğlu ile olan birlikteliğini noktalayan Bekir Aksoy iki yıl sonra yeniden nikah masasına oturdu.

Meslektaşı Nazife Oğlakçıoğlu Aksoy ile kafede aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine giren ünlü oyuncunun mutlu evliliklerinden bir de oğulları var.

2019 yılında tiyatrocudan tacize uğradığı iddiasıyla eşinin dava açmasıyla ilgili de konulan oyuncu, bu talihsiz olayın aynı oyunda rol alırken yaşandığını, eşinin bu işin peşini bırakmadığını ve her zaman onun yanında olduğunu söyledi. Davanın 2 buçuk yıl ceza alarak sonuçlandığını ifade eden Bekir Aksoy, “Kadın oyuncular yüzde 88’i tacize uğruyor ama bunu dile getirmiyor” dedi.

BEKİR AKSOY KİMDİR?

Bekir Aksoy, evlilik gelişmelerinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Derya Çavuşoğlu'ndan ayrıldıktan sonra Nazife Oğlakçıoğlu ile evlenen Bekir Aksoy, son günlerin popüler isimleri arasında yer alıyor.

Çiçek Taksi, Doktorlar, Türk Malı, Omuz Omuza dizileriyle tanınan Bekir Aksoy, 18 Mart 1969 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1992 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun oldu. 19-20 yaşında iken konservatuvarın ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber "Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol oynadı. Sonra Haluk Kurtoğlu ile "Tohum ve Toprak"ta yine küçük bir rolü oldu. Kenan Işık'ın yönetiminde yine ufak bir rolde oynadıktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne tozunu yutmuş oldu.

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İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı. Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır. Derya Çavuşoğlu ile 2013 nikah masasına oturan Bekir Aksoy’un evliliği dört yıl sürdü.

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