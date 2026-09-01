Bekâr son tatil

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DÜĞÜN BUGÜN ÇEŞME’DE
Pop müziğin ünlü ismi Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, 2 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırıyor. Ünlü çift, bugün Çeşme’de yapılacak düğün töreniyle aileleri ve yakın arkadaşlarının huzurunda nikâh defterine imza atacak.
MİSAFİRLERİNİ PLAJDA AĞIRLADI
Zeynep Bastık, düğün için Çeşme’ye gelen arkadaşlarını önceki gün plajda ağırladı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, günü locasında arkadaşlarıyla sohbet ederek geçirdi. Ekip, ilerleyen saatlerde birlikte denize girdi.