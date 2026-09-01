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Bekâr son tatil

Güncelleme Tarihi:

#Zeynep Bastık#Serkay Tütüncü#Çeşme
Bekâr son tatil
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 07:00

Bugün Çeşme’de Serkay Tütüncü’yle evlenecek olan Zeynep Bastık, düğün öncesi arkadaşlarıyla deniz keyfi yaparken görüntülendi.

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DÜĞÜN BUGÜN ÇEŞME’DE

Pop müziğin ünlü ismi Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, 2 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırıyor. Ünlü çift, bugün Çeşme’de yapılacak düğün töreniyle aileleri ve yakın arkadaşlarının huzurunda nikâh defterine imza atacak.

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MİSAFİRLERİNİ PLAJDA AĞIRLADI

Zeynep Bastık, düğün için Çeşme’ye gelen arkadaşlarını önceki gün plajda ağırladı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, günü locasında arkadaşlarıyla sohbet ederek geçirdi. Ekip, ilerleyen saatlerde birlikte denize girdi. 

Bekâr son tatil

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#Zeynep Bastık#Serkay Tütüncü#Çeşme

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