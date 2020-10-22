Begüm Topçu Turay kimdir nereli kaç yaşında?

Begüm Topçu Turay, 3 Haziran 1985 yılında Ankara'da hayata gözlerini açtı. İlkokul eğitimini Mimar Kemal İlkokulunda, Lise eğitimini ise Seyranbağları Süper Lisesinde tamamlamıştır. Lise eğitiminden sonra Hacettepe Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazanmış ve mezun olmuştur. Liseden bu yana çeşitli tiyatro oyunlarında, programlarda ve dizilerde görev almış ve almaya halen devam etmekte olan Begüm TOPÇU, 7 Haziran 2014'te iş arkadaşı olan Cantuğ TURAY ile hayatını birleştirmiştir. TURAY çifti ilk bebekleri Meral Masal'ı 27 Kasım 2017 Pazartesi günü kucaklarına almıştır.



Begüm Topçu Turay'ın Projeleri:



DİZİ:

Kınacılar Konağı – Asiye (2008)

Deniz Yıldızı – Banu Türkoğlu | Başrol Oyuncusu (2009-2015)

Aşkların En Güzeli – Zeyno Güneş | Başrol Oyuncusu (2015)

Acemi Anneler – Sevda Yılmaz | Başrol Oyuncusu (2020-Halen)



SUNUCULUK:

Hoş geldin Çocuk Programı – TRT (2005)

Er Meydanı – TRT (2007)

Ankara Yıldızı Radyo Programı – TRT FM (2015-2016)



KISA FİLM:

Bir Tesadüf Sinema Filmi (2014)



REKLAM:

Lasstik (2013)



ALBÜM:

Ogün Dalka’nın Renk Albümünde “UYAN” Adlı Parçasını Seslendirmiştir. (2012)



SESLENDİRMEN:

Gece Dostları Reklam Ajansı-Ulusal Kadın Seslendirme



"TİYATRO KAFE"



OYNADIĞI OYUNLAR:

Peynirli Yumurta (2007)

Matruşka (2008-Halen)

Totti -Baş Belası- (2011)

Senden Benden Bizden (2011)

Şu İşe Bak (2011-Halen)

Dehşet Odası (2011-2013)

Laga Luga (2012-2013)

Kuklacı (2012-2014)

Bu Bir Oyun Değil (2014-2016)

Cerrah (2014-Halen)

Aşk Kaşıntısı (2015-2016)

On Dakika Ara (2015-Halen)

Bavul (2016-2017)

Aşk Olsun -Şarkı ve Şiir Dinletisi- (2016-Halen)

Küçük Bir Aşk Masalı (2017-Halen)

Bir Varmış Bir Yokmuş (2018-Halen)

Büyük Sürpriz (2019-Halen)

Fosforlu Cevriye (2019-Halen)



YÖNETTİĞİ OYUNLAR:



-Çocuk Oyunları-

Baş Bela Mikroplar (2008)

Şirinler Müzikali (2012)

Bahçıvan Amcanın Altınları (2012)

Elmanın Yarısı (2012)

Çizmeli Kedi (2013-Halen)

Çiçeğim Solmasın (2013)

Hayvanlar Alemi (2014)

Şirinler (2016)

Cinderella (2016)

Güzel Ve Çirkin (2017)

Oz Büyücüsü (2018-Halen)



-Özel Gruplar-

Bir Şahane Masal (2013)

Hisseli Harikalar Kumpanyası (2014)

Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası



KONSERVATUVAR OYUNLARI:

-Oyuncu-

Keşanlı Ali Destanı (2005)

Ben Ulrike Bağırıyorum (2007)

7 Kadın Müzikal (2007)



EKİN TİYATROSU:

-Oyuncu-

Cıbıl Kurt Çocuk Oyunu (2008)



ANKARA SANAT TİYATROSU (AST):

-Oyuncu-

Töre (2009)

Deniz Kızı ve Sevimli Korsanlar (2009)



"TİYATRO KEYFİ"



Camille - Taşın Kalbi | Başrol Oyuncusu (2016-2017)



EĞİTİM PROGRAMLARI:

-Eğitmen-

Diksiyon, Beden Dili ve Topluluk Önünde Konuşma (2015-2016)