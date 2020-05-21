Begüm Öner kimdir nereli kaç yaşında? Begüm Öner hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?
Oynadığı diziler ve filmler ile dikkatleri üzerine çeken Begüm Öner, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Şu ana kadar birçok dizi ve filmde rol alan Begüm Öner, Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlenmiştir. Peki, Begüm Öner kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o konu isim hakkında detaylı bilgiler
Begüm Öner 7 Mart 1989 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye’ye döndü. İstanbul’da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. Reklam filmleri ve dizilerde oynadı. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.
OYNADIĞI FİLMLER
Koca Bulma Sanatı (2018)
Badem Şekeri (2018)
Beceriksiz Katil (2016)
Bir Baba Hindu(2016)
Kocan Kadar Konuş 2 (2016)
Öğrenci İşleri (2015)
Kocan Kadar Konuş (2015)
Mandıra Filozofu (2014)
OYNADIĞI DİZİLER
Seksenler (2012-2017-2019-2020)
Melekler Korusun(2011)
Bez Bebek (2007)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle