Begüm Kütük: Kurallara uyalım!

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Kural gereği kalabalık yerlere bırakamadığı scooter için uygun yer arayan Begüm Kütük, fotoğraflarını çeken muhabirleri fark edince “Kurallara uyalım” mesajı verdi.

Oyuncu, tiyatrocuların Amasya’da geçirdiği feci trafik kazasıyla ilgili soruları da şöyle yanıtladı:

“Turne programı çok tatlıdır aslında. Ekiple gidersin, gezersin. Ama sonrasında böyle bir haberin gelmesi çok kötü tabii. O kadar genç yaştaki insanları kaybetmemiz gerçekten çok üzücü. Bizler de gidiyoruz bazen, dikkatli olmak lazım. Yaralılara acil şifalar, vefat edenlerin ailelerine de başsağlığı diliyorum.”