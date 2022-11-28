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Begüm Kütük: Kurallara uyalım!

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#Begüm Kütük#Begüm Kütük Yaşaroğlu#Bebek
Begüm Kütük: Kurallara uyalım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 07:30

Ünlü oyuncu Begüm Kütük önceki gün Bebek’te ‘Martı’ kullanırken görüntülendi.

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Kural gereği kalabalık yerlere bırakamadığı scooter için uygun yer arayan Begüm Kütük, fotoğraflarını çeken muhabirleri fark edince “Kurallara uyalım” mesajı verdi.

Oyuncu, tiyatrocuların Amasya’da geçirdiği feci trafik kazasıyla ilgili soruları da şöyle yanıtladı:

Begüm Kütük: Kurallara uyalım

“Turne programı çok tatlıdır aslında. Ekiple gidersin, gezersin. Ama sonrasında böyle bir haberin gelmesi çok kötü tabii. O kadar genç yaştaki insanları kaybetmemiz gerçekten çok üzücü. Bizler de gidiyoruz bazen, dikkatli olmak lazım. Yaralılara acil şifalar, vefat edenlerin ailelerine de başsağlığı diliyorum.”

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#Begüm Kütük#Begüm Kütük Yaşaroğlu#Bebek

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