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Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Bedia Akartürk ile ilgili merak edilenler

#Bedia Akartürk#Bedia Akartürk Yaş#Bedia Akartürk Kimdir
Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli Bedia Akartürk ile ilgili merak edilenler

Bedia Akartürk gündemde yer alan isimlerden biri oldu. Usta sanatçının hayatı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler

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Türk Halk Müziği’nin duayen isimlerinden biri olan Bedia Akartürk’ün kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sayısı albüme imza atan ve birçok filmde rol alan Bedia Akartürk 4 Şubat 1941 doğumlu. 

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?

4 Şubat 1941 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Ailenin tek çocuğu olan Bedia Akartürk, sanat hayatına doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başladı.

9 yıl boyunca İzmir Radyosu'nda görev alan Bedia Akartürk daha sonra Ankara Radyosu'na geçmiş müzikal çalışmalarına burada devam etmiştir.

Ankara Radyosu'ndan emekli olan Bedia Akartürk, sanat hayatında 6 Sinema filmi ve çok sayıda albüme imza atmıştır.

Kariyeri boyunca sayısız konser veren Akartürk, bunların yanına pek çok da ödül almıştır.

Türkiye'nin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk'ün müzesinde bu zamana kadar almış olduğu tüm ödülleri, giymiş olduğu sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlamış olduğu yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde görebilirsiniz.

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Bedia Akartürk Müzesi'ni ziyaret edebilir ve birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bedia Akartürk müzesi İzmir Ödemiş'tedir.

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